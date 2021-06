Prvo presenečenje na Euru, ki ga je zaznamoval nesrečen dogodek Eriksena

Danska : Finska 0:1 (0:0) Stadion Parken, gledalcev 15.200, sodniki: Taylor, Beswick in Nunn (vsi Anglija).

Strelec: 0:1 Pohjanpalo (60.). Danska: Schmeichel, Wass (od 76. Stryger Larsen), Kjaer (od 63. Vestergaard), Christensen, Maehle, Delaney (od 76. Cornelius), Hoejbjerg, Poulsen, Eriksen (od 44. Jensen), Braithwaite, Wind (od 63. Skov Olsen).

Finska: Hradecky, Raitala (od 90. Väisänen), Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Lod, Kamara, Sparv (od 76. Schüller), Toivio, Pukki (od 76. Kauko), Pohjanpalo (od 84. Forss). Rumena kartona: Lod, Sparv.

Rdeči karton: /.

Obračun ekip s severa Evrope se je pred za te koronske razmere lepo zapolnjenimi tribunami stadiona Parken končal s presenečenjem. Finci, ki so sploh prvič zaigrali na turnirju stare celine, so kljub večji del tekme podrejenemu položaju vzeli mero evropskim prvakom iz leta 1992.

Toda tekmo je močno zaznamoval dogodek iz 43. minute, ko se je zgrudil zvezdnik domače ekipe Christian Eriksen, ki so ga po oživljanju prepeljali v bolnišnico in od tam sporočili, da je igralec v stabilnem stanju. Finci bodo sicer v 2. krogu v sredo igrali proti Rusiji, Danci pa dan pozneje proti Belgiji.

Danci so s terensko prevlado v prvem polčasu upravičili vlogo favorita, pripravili so si kar precej zaključnih strelov, v sedmi, 15. in 18. minuti je poskuse Jonasa Winda, Pierre-Emila Hoejbjerga in Christana Eriksena obranil Lukas Hradecky, v 22., 26. in 40. pa sta bila nenatančna Thomas Delaney in dvakrat Martin Braithwaite.

Foto: Reuters

V 43. minuti pa je nenadoma na tleh obležal prvi zvezdnik Danske Eriksen, takoj je na igrišče pritekla zdravniška pomoč. Danca so ob šokiranih igralcih obeh ekip in gledalcih na tribunah začeli oživljati. Pozneje so ga odpeljali v bolnišnico in sporočili, da je pri zavesti in govori.

Zaradi dogodka je bila tekma prekinjena, po sestanku z igralci pa so tekmo nadaljevali, nemški ZDF je celo poročal, da je sam Eriksen igralce prosil, naj nadaljujejo. Ob vrnitvi na igrišče so finski igralci z aplavzom pozdravili tekmece, navijači obeh ekip pa so skandirali Eriksenovo ime. Nesrečnega Eriksena je v danski vrsti zamenjal Mathias Jensen.

Po odigranih preostalih štirih minutah prvega polčasa je po petminutnem premoru sledil drugi polčas. Prav Jensen je bil v 53. minuti prvi, ki je nevarneje meril v drugem delu, a je žogo poslal čez gol.

Foto: Reuters

Potem ko je imela Danska dotlej 18 poskusov (štiri v okvir vrat), pa je Finska s svojim prvim povedla v 60. minuti, potem ko je po podaji Jereja Uronena z leve strani z glavo zadel Joel Pohjanpalo in se vpisal v zgodovino kot prvi finski strelec na velikih tekmovanjih.

V 73. minuti pa so angleški sodniki dosodili najstrožjo kazen v korist Danske, ko je Yussuf Poulsen, soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu, padel v kazenskem prostoru Finske. Za strel z bele pike se je minuto pozneje odločil Hoejbjerg, toda Hradecky je prebral njegovo namero, tako da je ostalo pri vodstvu Finske.

Foto: Reuters

Danci so še naprej pritiskali, iskali izenačujoči gol, toda borbeni Finci so zdržali vse pritiske.

Že pred tem sta se v skupini A Švica in Wales v Bakuju razšla z 1:1, v petek pa je Italija v Rimu premagala Turčijo s 3:0.

V nedeljo pa bodo na sporedu tudi prve tekme v skupinah C in D. V skupini C bosta ob 18.00 v Bukarešti igrali Avstrija in Severna Makedonija, ob 21.00 pa v Amsterdamu Nizozemska in Ukrajina. V skupini D se bosta ob 15.00 v Londonu merili Anglija in Hrvaška.