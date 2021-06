Messi in Neymar prva zvezdnika, začenja se Copa America

Od nedelje do 10. julija bo v Braziliji na sporedu 47. izvedba južnoameriškega nogometnega prvenstva. Na njem bosta glavna zvezdnika Argentinec Lionel Messi in Brazilec Neymar.

Tekmovanje, ki je bilo tako kot evropsko prvenstvo zaradi pandemije covida-19 preloženo za leto dni, je brazilsko vrhovno sodišče končno potrdilo v četrtek, kljub precejšnjim kritikam, povezanih prav s pandemijo. Med kritiki sta bila tudi brazilski selektor Tite in argentinski Lionel Scaloni.

Brazilija je bila ena od držav, ki jih je najbolj prizadel novi koronavirus, a se je prejšnji teden dogovorila za organizacijo dogodka, potem ko sta zaradi težav s covidom-19 organizacijo izgubili Argentina in Kolumbija. Južnoameriški velikan, ki ima najboljšo infrastrukturo na celini, je organiziral tudi prejšnjo izvedbo tekmovanja leta 2019.

Na prvenstvu bo igralo deset ekip, razdeljenih v dve skupini. V skupini A bodo Argentina, Bolivija, Urugvaj, Čile in Paragvaj, v skupini B pa Brazilija, Kolumbija, Venezuela, Ekvador in Peru.

Messi trikrat izgubil v finalu

Bo Lionel Messi končno osvojil veliko tekmovanje z Argentino? Foto: Reuters Uvodna tekma bo v nedeljo ob 23.00 po slovenskem času med Brazilijo in Venezuelo v Brasilii. Ob slednji bodo tekme gostili še Cuiaba, Goiania in Rio de Janeiro s stadionoma Nilson Santos in Maracana. Na tem bo tudi finale 10. julija.

Lionel Messi, ki bo 24. junija dopolnil 34 let, lovi svoj prvi naslov, potem ko je trikrat izgubil v finalu (2007, 2015, 2016), obenem pa bi bila zmaga vsaj manjši obliž za poraz v finalu svetovnega prvenstva 2014 na istem stadionu proti Nemčiji. Toda Argentina na mednarodni naslov čaka že 28 let.

Brazilci, devetkratni prvaki (rekorder je sicer Urugvaj s 15 naslovi, Argentina jih ima 14), bodo na domačih tleh favoriti, tudi v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2022 jim kaže najbolje.

Med favoriti tudi Urugvaj

Brazilski trener Tite bo imel na voljo kar precej zvezdnikov, tudi Neymarja, ki je doslej z državno selekcijo osvojil le olimpijski naslov, in Gabriela Jesusa.

Luis Suarez in Edinson Cavani sestavljata enega izmed najbolj zvezdniških dvojcev prvenstva. Foto: Reuters

Ob Braziliji in Argentini bo med favoriti tudi Urugvaj z izvrstnima strelcema Luisom Suarezom in Edinsonom Cavanijem. Kolumbijci bodo poskusili priti čim višje brez pomoči Jamesa Rodrigueza, a z Lusiom Murielom, Duvanom Zapato, Juanom Cuadradom in drugimi, Peru, ki brani naslov podprvaka, pa je v procesu obnovitve reprezentance in so pričakovanja pri njem nekoliko nižja.

Skupinskemu delu bo sicer sledil četrtfinale, nato polfinale in finale.