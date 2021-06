Na letošnjem Euru tudi Y Dreigiau, Huuhkajat in Synio-Zhovti

Verjetno vsak nogometni navdušenec pozna vzdevke najuspešnejših nogometnih reprezentanc. Besede in besedne zveze, kot so Gli Azzuri, La Roja, Les Blues in Nationalelf hitro prikličejo v misli točno določeno reprezentanco. Pa mislite, da poznate vse, ki bodo nastopali na letošnjem Euru?

Pri UEFA.com so se poglobili v zgodovinske knjige in razkrili zgodbe za vzdevki reprezentanc, ki nastopajo na letošnjem Euru. Spodaj vam jih danes tudi predstavljamo.

Skupina A Turčija – Ay-Yıldızlılar, Bizim Çocuklar Turški vzdevek izhaja iz elementov njihove zastave. Polmesec in bela zvezda na rdeči podlagi segata še v čas otomanskega imperija. Bizim Cocuklar pa v dobesednem prevodu pomeni naši otroci in predstavlja zelo priljubljen ključnik na družabnih omrežjih. Italija. Foto: Guliverimage Italija – Gli Azzurri, La Nazionale Italijansko trobojnico sestavljajo zelena, bela in rdeča. Zakaj se torej moštvo imenuje "modri"? Vse skupaj je ponovno povezano z zgodovino in sega v čas savojske kraljevske hiše, ki je pred 150 leti združila narod. Wales – Y Dreigiau Mitskega junaka Valižanov skozi njihov grb lahko spremljamo že od sedmega stoletja in vladavine Cadwlada, kralja Gwynedda. Rdeči zmaj na zeleno-beli podlagi je bil kot uradna zastava Walesa priznan leta 1959. Švica – A-Team, Nati, Rossocrociati Glede na to, da ima Švica kar štiri uradne jezike, so se odločili za nekaj preprostejšega. Svojo reprezentanco imenujejo A-Team ali pa Nati. Tretja, italijanska beseda pa se nanaša na njihovo zastavo – rdeč križ na beli podlagi.

Skupina B

Danska – De Rød-Hvide, Danski dinamit

"We are red, we are white, we are Danish Dynamite," se glasi refren pesmi za Euro 1984, ki ga je posnel športni novinar Gunnar 'Nu' Hansen. Danska zastava, bel križ na rdečem polju, znana kot Dannebrog, navdihuje tudi njihov vzdevek Rød-Hvide.

Finska – Huuhkajat

Sova Bubi je navdih za vzdevek finske reprezentance. Gre za zgodbo, ki sega v leto 2007, ko je sova prekinila srečanje Finske in Belgije na stadionu v Helsinkih.

Belgija. Foto: Guliverimage Belgija – De Rode Duivels, Les Diables Rouges, Die Roten Teufel

Po derbiju leta 1905, ko sta se udarili sosedi Belgija in Nizozemska, so nizozemski mediji poročali, da so nekateri belgijski nogometaši "delali kot hudiči". Kmalu so, tudi zaradi svojih rdečih dresov, postali znani kot Rdeči hudiči, zgoraj pa najdete prevod te besedne zveze v vse tri uradne jezike Belgije – nizozemščino, francoščino in nemščino.

Rusija – Sbornaya ali Сборная

Brez nekih kompleksnih razlag so zmagovalci prvega Eura leta 1960 znani kot Sbornaya.

Skupina C Nizozemska Foto: Guliverimage Nizozemska – Oranje, Clockwork Orange Oranžna barva simbolizira nizozemsko kraljevo družino, hišo oranžnih. Vzdevek zato v dobesednem prevodu pomeni "oranžni", kakršna je tudi barva njihovih dresov. Drugi, redkejši vzdevek pa sega v čas, ko je na zelenicah blestel Johan Crujiff, ko je Nizozemska igra tekla "čisto kot ura". Ukrajina – Synio-Zhovti ali Синьо-жовті Modra in rumena sta nacionalni barvi Ukrajine. Barvi, ki na zastavi zasedata vsaka svojo polovico, predstavljata nebo in polja žita. Avstrija – Das Nationalteam, Unsere Burschen Avstrijska vzdevka sta dokaj jasna. V prevodu pomenita "nacionalna ekipa" in "naši fantje". Severna Makedonija – Рисови (Risovi) Balkanski ris je avtohtona in kritično ogrožena vrsta, pojavlja pa se na makedonskem kovancu za pet denarjev.

Skupina D

Anglija – Three Lions

Angleški grb prikazuje tri leve, obkrožene z desetimi vrtnicami Tudor, tradicionalnimi heraldičnimi znaki Anglije. Legende pravijo, da gre za spodbudo vojakom že od 12. stoletja, ko je vladal Rihard Levjesrčni, od takrat pa imajo kraljevi kraji vsakega angleškega monarha tri leve.

Hrvaška. Foto: Reuters Hrvaška – Vatreni, Kockasti

Hrvaški pisatelj Josip Prudeus je izraz "ognjeni" prvič skoval leta 1996, ko je napisal nogometno himno "11 vaternih". Drugi vzdevek, "kockasti", pa se sklicuje na rdeče-belo šahovnico, ki je sestavni del hrvaškega grba.

Češka – Národní tým, Naši

Obstaja tudi skrajšana verzija prvega vzdevka – Nároďák. Naši pa predstavlja vez s češko navijaško bazo.

Škotska – The Tartan Army

Tartan velja za tradicionalni škotski vzorec. V različnih barvnih kombinacijah se uporablja kot nekaj, kar predstavlja različne klane po državi.

Skupina E Španija. Foto: Reuters Španija – La Roja, La Furia Española Težko priigrane srebrne medalje na olimpijskih igrah leta 1920 se je prijel vzdevek "španska furija", predvsem zaradi prepoznavnega agresivnega sloga in rdečih majic. V zadnjih letih pa je bolj priljubljen vzdevek La Roja, ki se uporablja predvsem od generacije, ki je navduševala s svojo prepoznavno "tiki-tako". Švedska – Blågult Švedska je še ena v nizu reprezentanc, katere vzdevek bazira na njihovih dresih in barvah na zastavi države, ki segajo v čas Magnusa III. Poljska – Biało-czerwoni Poljski vzdevek sovpada z njihovim grbom orla belorepca na rdečem ščitu, ki se pojavlja tudi na njihovih dresih. Seveda pa gre tudi tu za barvno kombinacijo zastave. Slovaška – Sokoli, Repre Slovaška nogometna zveza se je leta 2015, ko je iskala simbol, ki bi odražal državno tradicijo, odločila, da so pronicljivost, hitrost, spretnost in divjost sokola prav tako ključne lastnosti njihovih najboljših nogometašev.

Skupina F

Portugalska – A Seleção, Seleção das Quinas

Seleção das Quinas ponazarja pet modrih ščitov na portugalskem grbu.

Francija Foto: Guliverimage Francija – Les Bleus

Vzdevek "modri" izhaja iz modrih majic in levega dela francoske trobojnice. Modra je prav tako globoko zasidrana v francosko zgodovino.

Germany – Nationalelf , DFB-Elf, Die Nationalmannschaft, Die Mannschaft

Leta 2015 je bila nemška izbrana vrsta preimenovana v "Die Mannschaft". Njen nekdanji napadalec Oliver Bierhoff je namreč dejal, da nova oznaka ponazarja ustvarjalnost, kakovost, spoštovanje in pošteno igro – vrline, za katere se ta ekipa tudi zavzema.

Hungary – Magyarok, Nemzeti Tizenegy

Kot zadnja je tu še Madžarska. Njihov vzdevek se nanaša na etnično skupino, ki izvira s tega ozemlja. Bleščeča ekipa, ki jo je v petdesetih letih vodil izjemni Ferenc Puskas, je dobila tudi angleška vzdevka "Magical Magyars" (Čarobni Madžari) in "Marvellous Magyars" (Čudoviti Madžari).

Preberite še: