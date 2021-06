11 držav, mest in stadionov, tudi 11. prvak?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič v zgodovini bo evropsko prvenstvo v nogometu potekalo v 11 različnih državah in to od 11. junija do 11. julija. Veliko stvari na tem prvenstvu, ki se bo s finalom zaključilo na londonskem Wembleyju, bo povezanih s številom 11. Morda dočakamo tudi 11. reprezentanco, ki se bo okitila z naslovom prvaka stare celine?