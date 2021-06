Angleški čudežni deček podrl rekord evropskih prvenstev

Fotogalerija s tekme Anglija : Hrvaška

Čudežni deček angleškega nogometa, ki je v zadnji sezoni opozarjal nase v dresu Borussie Dortmund, je osem minut pred koncem srečanja s Hrvaško vstopil v igro namesto Harryja Kana. Obetavni zvezni igralec Jude Bellingham se je vpisal v zgodovino kot prvi nogometaš, ki je zaigral na evropskem prvenstvu pri manj kot 18 letih. Proti Hrvaški je bil star 17 let in 345 dni, prejšnji rekord, lastil si ga je Nizozemec Jetro Williams z Eura 2012 (18 let in 71 dni), je popravil za tri mesece.

Selektor Gareth Southgate mu je proti Hrvaški, aktualni svetovni podprvakinji, namenil osem minut. Foto: Reuters

Bellingham je lani debitiral v dresu treh levov in postal tretji najmlajši debitant v zgodovini nastopov za člansko angleško reprezentanco, njegov rekord evropskih prvenstev pa bi se lahko že v prihodnjih dneh znašel v resni nevarnosti, saj za nastop v dresu Poljske konkurira tudi Kacper Kozlowski. Še en zvezni igralec, soigralec Luke Zahovića pri poljskem prvoligašu Pogon Szczecin, je najmlajši udeleženec letošnjega Eura. Od Bellinghama je mlajši za 109 dni. Za poljsko člansko izbrano vrsto, ki jo vodi Portugalec Paulo Sousa, je zbral dva nastopa. Če bo zaigral tudi na Euru, bo poskrbel za nov evropski rekord.

Kacper Kozlowski (desno) je za člansko poljsko izbrano vrsto zbral dva nastopa. Poljska se bo v uvodni tekmi Eura 2020 v ponedeljek pomerila s Slovaško. Bo na tej tekmi nastopil tudi soigralec Zahovića? Foto: Reuters