Nizozemci zadali boleč udarec Ukrajini

Nizozemska nogometna reprezentanca je v Amsterdamu v 1. krogu evropskega prvenstva premagala Ukrajino s 3:2 (0:0). Za Nizozemsko so zadeli Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst in Denzel Dumfries, za Ukrajino pa Andrij Jarmolenko in Roman Jaremčuk. Na prvi tekmi skupine C je Avstrija pred tem v Bukarešti premagala Severno Makedonijo s 3:1.

Nizozemska : Ukrajina 3:2 (0:0) Arena Johan Cruyff, gledalcev 14.837, sodniki: Brych, Borsch in Lupp (vsi Nemčija).

Strelci: 1:0 Wijnaldum (52.), 2:0 Weghorst (58.), 2:1 Jarmolenko (75.), 2:2 Jaremčuk (79.), 3:2 Dumfries (85.). Nizozemska: Stekelenburg, Timber (od 88. Veltman), de Vrij, Blind (od 64. Ake), Dumfries, de Jong, Wijnaldum, de Roon, van Aanholt (od 64. Wijndal), Depay (od 90. Malen), Weghorst (od 88. de Jong).

Ukrajina: Buščan, Karavajev, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko, Sidorčuk, Zinčenko, Malinovskij, Jarmolenko, Jaremčuk, Zubkov (od 13. Marlos, od 64. Šaparenko). Rumeni karton: Sidorčuk.

Rdeči karton: /.

Evropski prvak iz leta 1988 Nizozemska je igrala prvo tekmo na velikih tekmovanjih po sedmih letih, potem ko je ni bilo tako na EP 2016 kot SP 2018. Tekmec je bila Ukrajina, za nekatere ekipa, ki lahko pod vodstvom selektorja Andrija Ševčenka preseneti na tem turnirju. "Vemo, da igramo proti zelo močni ekipi, in vemo, da je Nizozemska favorit," je pred tekmo priznal Ševčenko. Oboje se je pokazalo za resnično. Nizozemci so v večini tekme pokazali dobro igro in zasluženo zmagali.

Nizozemska, ki v osrčju obrambe ni mogla računati na že dlje časa poškodovanega Virgila van Dijka in tudi Mathijsa de Ligta, je silovito začela tekmo proti Ukrajincem, ki so prav tako na trenutke pokazali (proti)napadalno naravnanost. Toda večino polčasa je prevladovala zasedba v oranžnih dresih, ki je sprožila precej nevarnih strelov, toda pri večini je izvrstno posredoval vratar rumeno-modrih Georgij Buščan.

Ta je bil na preizkušnji že v drugi minuti po protinapadu Memphisa Depaya, nato je v šesti minuti preprečil veselje Denzelu Dumfriesu, ki je streljal iz bližine, v 39. minuti pa je ustavil še močan poskus Georginia Wijnalduma.

Slednji je pred tem nevarno meril tudi v sedmi minuti, Dumfries pa je v 40. minuti zapravil novo priložnost, ko je neoviran zgrešil s strelom z glavo. Ukrajinci so nekajkrat poskusili s streli, še največ dela pa je imel Maarten Stekelenburg, z 38 leti najstarejši igralec turnirja, s poskusom Andrija Jarmolenka v 30. minuti, toda tudi takrat je žogo brez težav ujel.

Nizozemci so v 59. minuti povedli z 2:0. Foto: Reuters

V 52. minuti pa so Nizozemci zasluženo povedli, potem ko je po desni prodrl in podal Dumfries, Buščan je žogo odbil, a le do Wijanlduma, ki jo je z dobrih desetih metrov poslal pod prečko za vodstvo z 1:0. V 55. minuti je domača vrsta prišla do novega strela, poskusil je Wout Weghorst, a meril preveč po sredini. Napadalec Wolfsburga pa je bil natančnejši v 58. minuti, ko je žoga nekoliko srečno prišla do njega in jo je poslal v mrežo za 2:0.

Enega redkih ukrajinskih strelov v tem delu igre je v 72. minuti sprožil Roman Jaremčuk, toda Stekelenburg je bil na mestu. Tri minute pozneje pa so se Ukrajinci iznenada vrnili v igro. Nizozemci so pustili preveč prostora Jarmolenku slabih 20 metrov od vrat, nogometaš West Hama se je odločil za strel in dosegel enega lepših golov dosedanjega dela prvenstva, ko je žogo malce z desne poslal v nasprotni zgornji kot domačih vrat.

Ukrajinci so odgovorili z dvema zadetkoma in izenačili na 2:2. Foto: Reuters

Že štiri minuti zatem pa nov šok za Nizozemce. Ruslan Malinovskij je na levi strani izvedel prosti strel, podal pred gol, kjer je z glavo akcijo učinkovito končal Jaremčuk. Toda v 85. minuti so "oranžni" dosegli zmagoviti gol, med strelce se je vendarle vpisal tudi Dumfries, ki je zadel z glavo po podaji Nathana Akeja z leve strani.

Zmagovalca je v 85. minuti odločil Denzel Dumfries. Foto: Reuters

Na prvi današnji tekmi je v skupini D Anglija v Londonu premagala Hrvaško z 1:0. V tej skupini bo druga tekma v ponedeljek, ob 15.00 bosta v Glasgowu igrali Škotska in Češka.

V ponedeljek pa bosta na sporedu še tekmi v skupini E, ob 18.00 bosta v Sankt Peterburgu igrali Poljska in Slovaška, ob 21.00 pa v Sevilli Španija in Švedska.