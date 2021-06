Iz tabora Danske o Eriksenu prihajajo spodbudne novice

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

"Danes zjutraj smo govorili s Christianom Eriksenom, ki pozdravlja svoje soigralce. Njegovo stanje je stabilno, v bolnišnici pa bodo opravili še nekaj preiskav," je danska nogometna zveza sporočila prek Twitterja.

Dodali so, da so bili nogometaši in člani strokovnega štaba deležni psihološke pomoči in si bodo po včerajšnjem incidentu še naprej stali ob strani.

Igralec milanskega Interja se je nenadoma zgrudil v 43. minuti tekme proti Finski. Eriksena so na igrišču takoj začeli oživljati in ga pozneje prepeljali v bolnišnico.

Tekma je bila prekinjena, odigrali so jo pozneje, ko so izvedeli, da je stanje nogometaša stabilno, zmage z 1:0 pa so se veselili Finci.

V luči sobotnega dogajanja je danska zveza odpovedala današnji trening reprezentance in medijske dejavnosti.