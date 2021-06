Avstrijci pokvarili krstni nastop Makedoncev, Pandev skoraj do rekorda

Avstrijska nogometna reprezentanca je v Bukarešti v 1. krogu evropskega prvenstva premagala novinko na turnirjih Severno Makedonijo s 3:1 (1:1). Za Avstrijo so zadeli Stefan Lainer, Michael Gregoritsch in Marko Arnautović, za Makedonce pa Goran Pandev.

Avstrija : Severna Makedonija 3:1 (1:1) Nacionalna arena, gledalcev 13.000, sodniki: Ekberg, Culum in Hallberg (Švedska).

Strelci: 1:0 Lainer (18.), 1:1 Pandev (28.), 2:1 Gregoritsch (78.), 3:1 Arnautović (89.). Avstrija: Bachmann, Lainer, Dragović (od 46. Lienhart), Hinteregger, Ulmer, Laimer (od 90. Baumgartlinger), X. Schlager (od 90. Ilsanker), Baumgartner (od 58. Gregoritsch), Sabitzer, Alaba, Kalajdžić (od 59. Arnautović).

Severna Makedonija: Dimitrievski, S. Ristovski, Musliu (od 86. M. Ristovski), D. Velkovski, Nikolov (od 64. Bejtulai), Elmas, Bardhi (od 82. Tričkovski), Ademi, Alioski, Pandev, Trajkovski (od 63. Kostadinov). Rumeni kartoni: Lainer; Trajkovski, Alioski.

Rdeči karton: /.

Medtem ko Avstrijci tretjič igrajo na evropskih prvenstvih, so Makedonci igrali svojo sploh prvo tekmo na velikih tekmovanjih. Postali so 35. država z nastopom na zaključnem turnirju stare celine. Avstrijci so tekmece obakrat premagali v kvalifikacijah za EP, a je selektor Severne Makedonije Igor Angelovski dejal, da se je odtlej marsikaj spremenilo.

"To je večje, kot karkoli drugega," je pred nastopom na EP poudarjal prvi makedonski zvezdnik Goran Pandev. Ta se je sicer vpisal med strelce, a tako želene velike zmage ali vsaj točke za Makedonce, na kar je dolgo kazalo, na koncu ni bilo. So pa do svoje prvega zmage na evropskih prvenstvih prišli Avstrijci.

Mojstrovina Lainerja ...

Makedonci so tekmo začeli pogumno, toda do 18. minute prave priložnosti ni bilo. Potem pa se je z leve strani za dolgo podajo na drugo vratnico odločil Marcel Sabitzer, Stefan Lainer pa je iz ostrega kota z nogo ugnal Stoleta Dimitrievskega v makedonskih vratih. Kot zanimivost, Lainer je nazadnje za Avstrijo zadel prav proti Makedoncem, Sabitzer pa je pred tem sovjo zadnjo podajo za izbrano vrsto prav tako prispeval proti današnjemu tekmecu.

Stefan Lainer je mojstrsko premagal makedonskega vratarja. Foto: Reuters

V 22. minuti je imela Avstrija še eno lepo priložnost, spet je z leve podal Sabitzer, sicer soigralec Kevina Kampla pri Leipzigu, žogo je iz prve proti golu usmeril Saša Kalajdžić, toda makedonski vratar je bil na mestu.

... in velika napaka avstrijske obrambe

Makedonci pa so se hitro vrnili v igro, v 28. minuti je avstrijski vratar Daniel Bachmann izpustil žogo, kar je unovčil izkušeni skoraj 38-letni Goran Pandev in dosegel prvi makedonski gol na velikih tekmovanjih. Pandev, ki je za izbrano vrsto debitiral junija 2001, je po podatkih Opte pri 37 letih in 321 dneh postal drugi najstarejši strelec na evropskih prvenstvih, rekord drži Avstrijec Ivica Vastić, ki je leta 2008 zadel pri 38 letih in 257 dneh.

Goran Pandev je postal drugi najstarejši strelec v zgodovini evropskih prvenstev. Foto: Guliverimage

🇲🇰 June 2001: 17-year-old Goran Pandev makes his international debut 😎



🇲🇰 June 2021: 37-year-old Goran Pandev scores on his EURO debut as North Macedonia make their first ever appearance at a major finals 😱#EURO2020 pic.twitter.com/eoY9ei3hnQ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

V drugem polčasu ob bolj ali manj enakovredni igri dolgo ni bilo obetavnejše akcije, v 63. minuti so sicer malce zagrozili Makedonci prek Bobana Nikolova (Bachmann je bil pravočasno pri njem), v 64. pa Avstrijci prek Michaela Gregoritscha, ko se je izkazal Dimitrievski. Selektor Avstrije Franco Foda je pred dvobojem opozarjal na makedonske protinapade, v 75. minuti so tekmeci izpeljali enega teh, a brez pravega zaključka.

Zaključek pripadel slovenskim sosedom

Avstrijci pa so vse bolj pritiskali in v 78. minuti povedli, ko je David Alaba z leve strani poslal zavrtinčeno žogo pred gol, kjer jo je prestregel Gregoritsch in jo poslal v mrežo. Usodo Makedoncev je zapečatil Marko Arnautović v 89. minuti, ko je z leve strani prišel v kazenski prostor, obšel še Dimitrievskega in žogo poslal v mrežo.

Tretji zadetek za Avstrijo je dosegel rezervist Marko Arnautović. Foto: Reuters

Na prvi današnji tekmi je v skupini D Anglija v Londonu premagala Hrvaško z 1:0.

V ponedeljek pa bosta na sporedu še tekmi v skupini E, ob 18.00 bosta v Sankt Peterburgu igrali Poljska in Slovaška, ob 21.00 pa v Sevilli Španija in Švedska.