Italijani brez praske, Wales kljub porazu naprej

Italija : Wales 1:0 (1:0) Olimpijski stadion, gledalcev 11.541, sodniki: Hategan, Ghinguleac, Gheorghe (vsi Romunija).

Strelec: 1:0 Pessina (39.).



Italija: Donnarumma (od 89. Sirigu), Toloi, Bonucci (od 46. Accerbi), Bastoni, Palmieri, Pessina (od 87. Castrovilli), Jorginho (od 75. Cristante), Verratti, Chiesa, Belotti, Bernardeschi (od 75. Raspadori).

Wales: Ward, Ampadu, Rodon, Gunter, Roberts, Allen (od 86. Levitt), Morrell (od 60. Moore), Williams (od 86. Davies), Bale (od 86. Brooks), Ramsey, James (od 74. Wilson).



Rumeni kartoni: Pessina; Allen, Gunter.

Rdeč karton: Ampadu (55.).

Italijanska reprezentanca si je že pred zadnjim krogom zagotovila napredovanje, tako da je selektor Roberto Mancini temeljito premešal začetno postavo in vanjo uvrstil kar osem novincev v primerjavi s prvima dvema tekmama. Precej bolj resno so morali vzeti tekmo Valižani, saj so bili blizu drugemu mestu, niso pa ga še imeli v rokah. S točko pa bi ga zanesljivo potrdili, ob porazu bi bili odvisni od razpleta drugega dvoboja. A na koncu je Italija prevladovala in zasluženo zmagala, obenem pa niz tekem brez poraza podaljšala na 30, kar pomeni izenačenje rekorda Italije iz tridesetih let pod vodstvom selektorja Vittoria Pozza.

V prvem delu so imeli Italijani izrazito terensko premoč in precej priložnosti, izkoristili pa so le eno. Obleganje vrat Dannyja Warda je začel Andrea Belotti, a tudi če bi zadel, gol zaradi prepovedanega položaja ne bi veljal. V naslednjih minutah je obramba Walesa izbila žogo pred vrati po nevarnem poskusu Mattea Pessine, Rafael Toloi pa je v 17. minuti poslal predložek pred vrata, kjer je žoga zadela Pessino in Ward je imel precej dela, da jo je ukrotil. V 24. in 26. minuti sta imela lepi priložnosti po strelih iz bližine še Belotti in Fedrico Chiesa.

Edino pravo priložnost za Wales pa je v prvem delu imel Chris Gunter. Po prvem kotu za svojo ekipo je dobro meril z glavo, a je šla žoga tik nad stičiščem prečke in vratnice. Za vodstvo pa je nato Italija poskrbela po prostem strelu v 39. minuti. Z desne strani ga je izvedel Marco Verratti, žogi je v kazenskem prostoru z udarcem s kolenom smer spremenil Pessina ter jo poslal v daljši kot gola Walesa, vratar Ward pa je bil prekratek. Po podaji Verrattija pred gol v 42. minuti pa tako Pessina kot Belotti malenkost prekratka.

Matteo Pessina. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu je nespremenjeno razmerje moči in pritisk azzurrrov prvi potrdil Bernardeschi, ki je v 52. minuti izvrstno izvedel prosti strel s kakšnih 25 metrov ter z natančnim poskusom stresel levo vratnico. Tri minute pozneje so Valižani ostali le z desetimi igralci, ko je po grobem prekršku nad Bernradescihjem moral z igrišča Ethan Ampadu. Italija je imela naslednjo veliko priložnost v 65. minuti, a je žogo po Belottijevem strelu s šestih metrov Ward s skrajnimi močmi poslal v kot.

Ethan Ampadu je moral predčasno pod prho. Foto: Guliverimage

Tako kot v prvem polčasu je imel Wales le eno izrazito priložnost tudi v drugem. Zapravil pa jo je prvi zvezdnik Gareth Bale v 75. minuti, ko je povsem sam v kazenskem prostoru sprejel podajo, a nato slabo meril visoko prek gola. Italijani so brez težav nadzorovali tekmo do konca, še dve lepi priložnosti za povišanje vodstva je imel Belotti, a je bil Ward zbran, ob koncu pa je v italijanski vrsti priložnost dobil tudi še drugi vratar Salvatore Sirigu.

Italija bo imela za tekmeca v osmini finala drugo ekipo iz skupine C, Ukrajino ali Avstrijo, Wales pa bo igral z drugim iz skupine B, kjer še nič ni odločeno.