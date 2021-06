Nemci po dveh zaostankih do točke in drugega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemci so proti Madžarski nevarno viseli, z remijem pa napredovali v osmino finala.

Nemci so proti Madžarski nevarno viseli, z remijem pa napredovali v osmino finala. Foto: Guliverimage

Nogometna reprezentanca Nemčije in Madžarske sta se v tekmi 3., zadnjega kroga predtekmovanja v skupini F na evropskem prvenstvu v Münchnu razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Madžari so po presenetljivi točki proti svetovnim prvakom Francozom dobili krila, predvsem pa so še imeli možnosti za napredovanje. A za nadaljevanje Eura 2020 bi morali zmagati, medtem ko so bili Nemci po uspehu v prejšnjem krogu proti branilcem naslova Portugalcem v nekoliko lažjem položaju, saj bi jim zadoščal že neodločen izid.

Na koncu so bili bolj veseli Nemci, ki pa so se za nadaljevanje EP pošteno namučili.

Madžari so zastavili zelo obrambno postavitev, ki vsaj v prvem polčasu ni klonila. Selektor Marco Rossi pa tudi ni spreminjal postave, ki je bila tako uspešna proti Franciji.

Nemčija je imela terensko premoč, ki pa je bila precej jalova. Joshua Kimmich in Antonio Rüdiger sta v začetnih minutah le ogrela vratarja Petra Gulascija, sledil pa je šok za domače.

Madžari tokrat sicer niso mogli računati na fanatično pomoč s polnih tribun Puskas Arene, a so vseeno razveselili nekaj sto svojih privržencev na osrednjem bavarskem nogometnem objektu. V 11. minuti sta hitro akcijo izvedla Roland Sallai, ki je zelo natančno podal, med dvema branilcema pa je bil dovolj spreten Adam Szalai, ki je premagal Manuela Neureja.

Nemčija je v nadaljevanju prvega dela skušala priti vsaj do izenačenja, kajti položaj, v katerem se je znašla, bi pomenil celo slovo od Eura 2020. Najbližje temu cilju je bil v prvem delu nesrečni strelec avtogola na prvi tekmi Mats Hummels, ki je v 21. minuti po nemškem kotu prišel do strela z glavo, a zadel le prečko.

V zadnjih 15 minutah prvega dela je bilo pravega nogometa malo; pravi tropski naliv je popolnoma onemogočil igro, v teh vremenskih razmerah pa so se za odtenek bolje znašli gostje.

Madžari so bili na pragu senzacije. Foto: Guliverimage

V začetku drugega dela je sledilo vremensko izboljšanje, predvsem pa popoln napad Nemčije. Pritisk in nekaj polpriložnosti - vmes je sicer za Madžare Sallai s prostega strela zadel zunanji del vratnice - so vendarle spremenili tudi v zadetek. Za olajšanje je poskrbel Kai Havertz v 66. minuti, ko je izkoristil slabo posredovanje vratarja Gulacsija, prek njega je žogo dvignil Hummels, ter jo potisnil v mrežo.

A Nemci so že v naslednjem napadu spet zaostajali. Nezbrano obrambo domačih sta izigrala Adam Szalai z natančno podajo in Andras Schäfer s pogumnim skokom pred Neurejem in strelom z glavo za 2:1.

Glede na razplet druge tekme so se v tem trenutku Nemci spet znašli na zadnjem mestu v skupini, zato so v zadnjih 20 minutah morali staviti na vse ali nič. Selektor Joachim Löw je v igro posla tudi Müllerja, mladega Jamala Musialo in Leona Goretzko.

Prav Goretzka je poskrbel za izenačenje; po odbijanju žoge v kazenskem prostoru je ta prišla do njega in s silovitim strelom je v 84. minuti je poskrbel za 2:2.

Madžari so se tako znašli na zadnjem mestu skupine, moči za še en gol pa niso imeli več in tako so se morali sprijazniti s slovesom od tekmovanja. Nemce pa v osmini finala čaka obračun velikimi tekmeci Angleži na Wembleyju.