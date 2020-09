Udeleženci slovenjgraške Parade ponosa zahtevali spremembe diskriminatornih politik

V Slovenj Gradcu se je danes odvila Parada ponosa, na kateri je okoli sto udeležencev izražalo podporo LGBT+ skupnosti. S transparenti in drugimi simboli so izražali nestrinjanje z diskriminatornimi politikami nad LGBT+ skupnostjo ter zahtevali politične, sistemske in družbene spremembe, so dogajanje strnili organizatorji.

Povorka po mestu je simbolična gesta javnega shoda, ki jo LGBT+ skupnost ohranja od začetkov Parade ponosa s stonewallskimi protesti leta 1969, so zapisali organizatorji Ekipa Koroška Pride.

Udeleženci so se zbrali na dvorišču slovenjgraške stare komunale in se nato podali skozi mesto. Dogajanje bodo sklenili s kulturno-političnim programom. Ta bo vključeval literarne točke LGBTIQ+ pesnice in pesnika Sare Nuše Golob Grabner in Toma Vebra, za glasbo pa bodo skrbeli LGBTIQ+ izvajalci Alina Hirtl, Luka Kotnik, Filip Vurnik in Dunja Vrhovnik.

Na dvorišču stare komunale so postavljene tudi stojnice, na katerih se predstavljajo sorodne LGBTIQ+ slovenske organizacije, kot so TransAkcija, DIH, Maribor Pride, Ljubljana Pride, Iniciativa Kavč, Kvartir in Legebitra. V prostorih društva raumAU, ki se nahajajo v poslopju stare komunale, pa je obiskovalcem na ogled feministična fotografska razstava treh lokalnih avtoric z naslovom Prvinsko, so še za STA pojasnili organizatorji.