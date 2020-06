Namesto množične ljubljanske parade ponosa ta mesec več manjših in spletnih dogodkov

Ljubljanska parada ponosa, predvidena za ta mesec, je prestavljena na september. Kljub temu pa so v juniju, ki velja za mesec parade ponosa, pripravili več dogodkov, med njimi razstave, literarne večere in spletne pogovore. Danes se s protestno akcijo spominjajo protesta Obvoznica mimo nestrpnosti, ki ga štejejo za prvo parado ponosa pri nas, piše STA.

V lokalu Mestna galerija v središču Ljubljane bodo danes pripravili simbolično ulično akcijo, s katero bodo obeležili protest iz leta 2001, znan kot pitje radenske. Ta protest je bil namreč povod za organizacijo parad ponosa v Sloveniji, so navedli na spletni strani parade ponosa 2020.

Kot so pojasnili, je 8. junija 2001 redar takratnega lokala na istem mestu prepovedal vstop gejevskima pesnikoma Branetu Mozetiču in Jeanu Paulu Daoustu. Pojasnil je, naj se že navadijo, "da lokal ni več za 'take'". Od takrat je ob petkih sledilo protestno pitje mineralne vode v lokalu, ko so protestniki in protestnice pili mineralno vodo kar se da počasi in tako manjšali dobiček lastniku lokala. Začele pa so se tudi priprave na Obvoznico mimo nestrpnosti - pohod proti homofobiji, piše STA.

S protestnim pitjem mineralne vode ter ob pogovoru z Mozetičem in Suzano Tratnik se bodo tako danes dopoldne spominjali prve parade in tudi vseh sprememb, ki so nastale zaradi upora in dela aktivistov LGBTIQ+.

V atriju mestne hiše odprli multimedijsko razstavo

Prav tako se je ali se še bo v tem mesecu zvrstilo več dogodkov v okviru parade ponosa. V atriju ljubljanske mestne hiše so v začetku meseca odprli multimedijsko razstavo 20 let Parade ponosa v Ljubljani, pripravili so literarni večer in koncert, prejšnji teden pa organizirali tudi strokovni posvet o pravicah LGBTIQ+ v Ljubljani, piše STA.

Pripravili so tudi več spletnih pogovorov, denimo o zahtevah na področju zdravstvenih storitev, zakonodaje, socialnega vključevanja in socialnega varstva.

V poletnih mesecih bodo sledile tudi priprave na samo parado ponosa, ki bo letos 26. septembra v Ljubljani, so še napovedali na spletni strani parade, še piše STA.