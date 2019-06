Mavrična zastava zaplapolala v Mariboru, parada ponosa tudi v Skopju in Beogradu

Parade ponosa so danes med drugim pripravili v Mariboru, Beogradu in Skopju.

Na prvi paradi ponosa v Mariboru je danes približno 800 udeležencev skozi mestne ulice mirno širilo sporočilo ljubezni, enakopravnosti in vključevanja. Kot je povedala Marja Guček iz Mladinskega kulturnega centra Maribor, je udeležba presegla vsa pričakovanja, izgredov pa ni bilo. Paradi ponosa so danes pripravili tudi v Beogradu in Skopju.

Dogajanje se je začelo z zborom na Glavnem trgu, od koder se je karavana udeleženk in udeležencev odpravila po mestnih ulicah ter svojo pot končala na Trgu svobode. Tam so zbrane poleg Marje Guček nagovorili tudi mariborski župan Saša Arsenovič, britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie Honey, Andra Camelia Cordos iz romunske organizacije Go Free, Simona Muršec iz Društva parada ponosa Ljubljana in Mariborčanka Lea Dvoršak.

V Mariboru zaplapolala mavrična zastava

Govorci so izpostavili pomembnost tovrstnih dogodkov po vsem svetu v luči boja za enakopravnost oseb z različnimi spolnimi usmeritvami ter za sprejemanje in vključevanje vseh. Podporo prvi Paradi ponosa Maribor sta med drugim izkazala tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, župan nemškega mesta Köln Andreas Wolter ter 19 organizacij in podjetij iz območja Mestne občine Maribor, ki so v znak podpore danes izobesili mavrično zastavo.

Parade so se udeležili tudi nova odpravnica poslov ameriškega veleposlaništva v Sloveniji Susan K. Falatko, francoska veleposlanica v Sloveniji Florence Ferrari, direktor British Council Slovenije Dragan Barbutovski ter številni predstavniki mariborskega mestnega sveta, urada za kulturo in mladino ter javnih podjetij in zavodov. Dogajanje sta s svojima nastopoma popestrila tudi Rene Volker in Sebastijan Lukovnjak.

Prva parada ponosa je v Sloveniji potekala leta 2001. Kot prvo parado ponosa v svetu štejejo protest leta 1969, ko se je ameriška skupina gejev in lezbijk uprla racijam in nasilju policistov v lokalu Stonewall v New Yorku. Od takrat parade ponosa prirejajo po vsem svetu kot spomin na ta dogodek, kot opozorilo na diskriminacijo istospolno usmerjenih ter za promocijo strpnosti.

Peta parada ponosa v Beogradu prvič minila mirno

Parada ponosa je danes med drugim potekala tudi v središču Beograda. Prvič odkar ta shod za pravice pripadnikov LGBT skupnosti organizirajo v srbski prestolnici, je parada minila brez incidentov, je pa tudi tokrat potekala ob strogih varnostnih ukrepih. Parado so pripravili pod sloganom Boj še vedno traja – pridruži se. Udeleženci, ki so jih spremljali policisti, so nosili tudi napise Hočemo pravno vidnost, Moje življenje, moja pravila, Adam in Steva ter Ema in Eva.

Peta parada ponosa v Beogradu je prvič minila mirno. Foto: Reuters

V povorki je bil tudi minister državne uprave in lokalne samouprave Branko Ružić, ki je udeležencem izrazil podporo kot državljanom, ki se zavzemajo za strpnost in se borijo s predsodki. Podprl je njihov boj proti diskriminaciji. Letos so udeleženci parade z imenom Ponos Srbije izpostavili štiri zahteve, in sicer zakonsko-pravno reguliranje istospolnih partnerstev, depatologizacijo transspolnih identitet in dostop do hormonske terapije, večjo občutljivost državnih institucij pri delu s pripadniki LGBT skupnosti ter namenitev dela proračunskih sredstev za nevladni sektor in organizacije LGBT skupnosti.

Predstavnica za zaščito enakopravnosti Brankica Janković je pozvala posameznike LGBT skupnosti, naj prijavijo primere diskriminacije. Opozorila je na še vedno močno prisoten sovražni govor v javnosti proti njim tudi s strani vplivnih politikov pa tudi na nedopusten odnos in žalitve spolnih manjšin.

V Severni Makedoniji organizirali prvo parado ponosa

V Severni Makedoniji oziroma v Skopju pa je danes potekala prva parada ponosa. Med okoli tisoč udeleženci je bilo tudi več ljudi iz tujine, pa tudi številne makedonske javne osebnosti in politiki. Parada je potekala ob okrepljeni policijski navzočnosti, minila pa je mirno. Udeleženci parade, ki je potekala v organizaciji Nacionalne mreže proti homofobiji in transfobiji, ki združuje organizacije za človekove pravice, so se sprehodili po središču mesta. Nosili so transparente in mavrične zastave.

V bližini parade blizu glavne pravoslavne cerkve v prestolnici je potekalo tudi civilnodružbeno-versko protizborovanje, na katerem je več sto ljudi izražalo podporo tradicionalnim družinskim vrednotam. Po poročanju beograjske tiskovne agencije Beta so se ga udeležili tudi predstavniki verskih skupnosti.

V Skopju so danes organizirali prvo parado ponosa v zgodovini Severne Makedonije. Foto: Reuters

Paradi so prek družbenih medijev podporo izrazili tudi vlada in predsednik države Stevo Pendarovski. Parade se je udeležilo več ministrov ter diplomati veleposlaništev ZDA in evropskih držav. "Daleč smo od polnega spoštovanja skupnosti LGBTI, vendar pa je to pomemben korak v pravo smer," je bo tem dejal nekdanji poslanec Pavle Bogoevski.

Parada je toliko bolj pomembna, ker je Severna Makedonija ena zadnjih balkanskih držav, kjer parade ponosa še niso organizirali. V BiH bodo prvo parado ponosa septembra pripravili v Sarajevu.