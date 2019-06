V Sloveniji se razraščata sovraštvo in diskriminacija

Boj za enakopravnost in proti diskriminaciji ne more in ne se biti zgolj boj posamičnih marginaliziranih skupin, temveč boj vseh nas, opozarjajo v Društvu Parada ponosa. Ta danes v Ljubljani organizira shod, ki naslavlja družbeni porast sovraštva proti skupnosti LGBTIQ+ in drugim marginaliziranim skupinam.

"Priča smo (pre)mnogim primerom izražanja sovraštva, groženj, blatenja, žalitev in kar je podobnih praks, ki so uperjene proti pripadnicam/-kom različnih družbenih skupin. Primeri teh praks nikakor niso nekaj novega, so pa nekaj, kar se v zadnjem časi intenzivira in zavzema vse večji del javnega prostora, s tem pa postaja čedalje bolj vsakdanje in običajno."

S temi besedami na prisotnost ter krepitev kulture sovraštva in različnih oblik diskriminacije opozarjajo v Društvu Parada ponosa, ki organizira današnjo Parado ponosa v Ljubljani. Ta nosi jasno politično sporočilo: presezimo kulturo sovraštva!

Današnji dogodek je tako poziv k spoštovanju človekovih pravic in dostojanstvu ter boj za enakopravnost. Poteka v znamenju solidarnosti in mobilizacije vseh, ne le posamičnih marginaliziranih skupin.

Nestrpnost se širi na druge marginalizirane skupine

Kot pravijo v Društvu Parada ponosa, je bila v prejšnjih letih skupnost LGBTIQ+ tista, ki je bila v družbenem prostoru ena izmed primarnih tarč sovražnosti, diskriminacije, negativne stereotipizacije in stigmatizacije, danes pa se ti nestrpni procesi vse bolj močno širijo tudi na druge marginalizirane skupine.

Kot pravijo v Društvu Parada ponosa, je bila v prejšnjih letih skupnost LGBTIQ+ tista, ki je bila v družbenem prostoru ena izmed primarnih tarč sovražnosti, diskriminacije, negativne stereotipizacije in stigmatizacije, danes pa se ti nestrpni procesi vse bolj močno širijo tudi na druge marginalizirane skupine. Foto: Ana Kovač "Pravice, ki smo jih v veliki meri že prevzeli kot samoumevne in nedotakljive, se znova postavljajo pod vprašaj: na shodih, projekcijskih platnih, naslovnicah revij in reklamnih panojih se napada pravica do splava, širita se rasizem in ksenofobija," še pravijo v društvu. Ob tem se srečujemo še z neobstoječimi pravicami, na primer transspolnih in interspolnih oseb, ki so na strani odločevalskih institucij spregledane.

"Posamezniki s položaja moči reproducirajo sovraštvo"

Problematika, ki jo nagovarja današnji dogodek, pa tako ni le porast sovraštva, temveč tudi družbena in politična neodzivnost. Pasivnost namreč sooblikuje diskriminatorno družbo. A ne le to, kot še poudarjajo organizatorji današnjega dogodka, saj smo priča tudi akterjem in akterkam, ki na institucionaliziranih položajih moči "nekaznovano reproducirajo sovraštvo, klimo strahu, sovraštva in poniževanja".

Vprašanja, ki jih nagovarja parada

Osrednja vprašanja, ki jih v trenutnem družbenem in političnem kontekstu nagovarja letošnja Parada ponosa, so molk, neodzivnost ali nemoč družbenih, političnih in institucionalnih akterjev ob pojavih kulture sovraštva in njenega širjenja na različne marginalizirane skupine, kot so ob osebah LGBTIQ+ begunci, hendikeprirani in drugi. Ob tem med drugim naslavljajo problematiko širjenja sovražnega in diskriminatornega govora, ki postaja vse sprejemljivejši način političnega, družnega in javnega delovanja.

Jasen poziv društva in današnjega dogodka Parada ponosa je tudi, da ni dovolj le načelna podpora, torej naslavljanje diskriminacije, sovražnega govora, nasilnih dejanj in izključevalnih politik, temveč so potrebna politična, družbena in institucionalna dejanja. Foto: Ana Kovač

Problematično je tudi vrstniško in drugo nasilje nad mladimi osebami LGBTIQ+. V raziskavi Društva Parada ponosa iz leta 2017, v kateri je sodelovalo 751 oseb, je 40 odstotkov sodelujočih poročalo, da so že doživeli nasilje in diskriminacijo.

Neurejeno je tudi področje pravnega priznanja spola in preostalih pravic transspolnih oseb.

Postopno izboljševanje pravic, a družbena klima vse bolj sovražna

Če lahko v daljšem časovnem obdobju v Sloveniji sicer govorimo o postopnem izboljševanju pravic in vključenosti skupnosti LGBTIQ+, pa se že problematizirana sočasna družbena klima poslabšuje, še pravijo v Društvu Parada ponosa.

Statistike predstavniške organizacije ILGA EUROPE (International Lesbian, Gay, Bisexual, Tran in Intersex Associaton Europe), ta stanje na zakonodajnem področju, ki vpliva na življenje oseb LGBTIQ+, primerja med 49 državami Evrope, Slovenijo v tem kontekstu umeščajo na 20. mesto, saj dosega le 40 odstotkov človekovih pravic skupnosti LGBTIQ+.

Še eno jasno sporočilo društva in dogodka Parada ponosa pa je, da ob izpostavljenih problematikah ni dovolj le načelna podpora, torej naslavljanje diskriminacije, sovražnega govora, nasilnih dejanj in izključevalnih politik, temveč so potrebna politična, družbena in institucionalna dejanja.

