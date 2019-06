Pretepli lezbični par, ker se nista želeli poljubiti

Skupina moških je k dvema mladima dekletoma na nočni vožnji na zgornjem delu londonskega dvonadstropnega avtobusa pristopila, ko so ugotovili, da gre za lezbični par. Zahtevali so, da se pred njimi poljubita, in jima nakazovali seksualne geste.

Ena od napadenih, Melania Geymonat, je poskušala situacijo rešiti s humorjem, ob tem pa jih je prosila, ali ju lahko pustijo pri miru, ter še dodala, da se Chris ne počuti dobro.

Po tem so napadalci, stari med 20 in 30 let, vanju začeli metati stvari. "Naslednje, česar se spomnim, je, kako je bila Chris med njimi in so jo tepli," je po napadu na Facebooku zapisala Melanie Geymont. Poskušala jo je rešiti, a so obe pretepli do krvi. Napadalci pa so ju pred pobegom iz avtobusa tudi okradli.

V Londonu se počuti sicer varno

Melania Geymonat, ki se je iz Urugvaja v Veliko Britanijo preselila februarja, se je kot lezbijka v Londonu do pretresljivega napada sicer počutila varno. Študentka medicine, ki dela kot stevardesa za Ryanair, je o travmatičnem dogodku spregovorila na Facebooku in tam objavila tudi fotografijo s ciljem ozaveščanja problematike nasilja nad ženskami in homoseksualci.

Izrazila je skrb nad dejstvom, da je nasilje postalo običajno. Ob tem pa je tudi opozorila, kako obremenjujoče je, da je obravnavana kot spolni objekt, in da je osupla nad homofobičnimi napadi. "Prenašati moramo verbalno nadlegovanje, šovinistično, mizogino in homofobično nasilje."

Londonska policija je potrdila, da preiskuje nedavni homofobični napad.