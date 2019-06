Na veliki paradi ponosa v New Yorku več kot dva milijona ljudi #foto

Danes je v New Yorku v spomin na racijo iz leta 1969, po kateri so se istospolno usmerjeni množično uprli policijskemu zatiranju, potekal tudi posebni protestni pohod The Queer Liberation Movement. Udeleženci omenjene manjše parade so sicer nekoliko vihali nos nad veliko parado ponosa na peti aveniji, ki je postala turistična atrakcija, prostor za politike in slavne ter razlog za zabavo.

Newyorško parado spremljalo več kot dva milijona gledalcev

Parade ponosa danes potekajo tudi v drugih večjih ameriških mestih, med drugim v San Franciscu in Chicagu, kjer imajo prvo odkrito homoseksualno županjo Lori Lightfoot. Newyorška parada ponosa je največja in najbolj znana. Na njej sodeluje 677 organizacij in kar 150 tisoč udeležencev, ob progi pa jo spremlja več kot dva milijona gledalcev.

Če je newyorška policija še pred 50 leti homoseksualce tepla in zapirala, je danes situacija popolnoma drugačna. "Skupnost LGBTQ je bistveni del New Yorka in newyorška policija ima nalogo, da zagotovi varnost pred nasiljem in nestrpnostjo vsem, ki se bodo udeležili slavja," je dejal newyorški policijski komisar James O'Neill. Parada se je uradno začela opoldne po krajevnem času, končala pa se bo z rajanjem pozno v noč oziroma do ponedeljkovega jutra.