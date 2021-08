Vozači upravičeni do subvencij za prevoz

Do brezplačnega ali subvencioniranega prevoza v šolo so upravičeni tako učenci kot dijaki. Takšni so pogoji.

Nemalo otrok v šolo pride z organiziranim šolskih prevozom. Učencem brezplačni prevoz pripada, če stanujejo več kot štiri kilometre od osnovne šole. Ne glede na oddaljenost prebivališča od šole imajo do brezplačnega prevoza pravico učenci prvih razredov osnovne šole. Ostalim to pripada, če je njihova pot v šolo nevarna. Prav tako imajo pravico do brezplačnega prevoza v šolo otroci s posebnimi potrebami.

Tisti učenci, ki osnovno šolo obiskujejo izven šolskega okoliša, v katerem živijo, so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v okolišu, kjer stanujejo. Prevoz s šolo organizira občina, šola pa mora za vozače zagotoviti tudi varstvo.

Starši vlogo za brezplačen prevoz učenca izpolnijo na portalu eUprava. O tem, ali je otrok upravičen do polne subvencije prevoza, odloči občina.

Vir: STA

Pomoč tudi pri nakupu vozovnic za dijake in študente

Prevoz je sofinanciran tudi za dijake in študente. Ti lahko subvencionirane vozovnice za javni potniški promet kupijo, če stanujejo vsaj dva kilometra od kraja, kjer se izobražujejo. Subvencija pripada učencem, vzporedno vpisanim v strokovni del šolskega izobraževalnega programa oziroma s statusom dijaka, študenta ali osebe, ki se izredno izobražuje po programu osnovne šole za odrasle in programih poklicnega, strokovnega in splošnega srednješolskega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, do dopolnjenega 26. leta. Medtem imajo registrirani športniki, ki jim takšna vozovnica pripada, pravico do brezplačne vozovnice po vsej Sloveniji.

Subvencionirana vozovnica ne pripada tistim, ki se izobražujejo, a so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno registrirano dejavnost, so poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda. Za uveljavljanje te pravice prav tako ne smejo biti vpisani v evidenco brezposelnih.

Subvencionirane vozovnice obsegajo linijski avtobusni, železniški in mestni promet. Mesečno subvencionirano vozovnico lahko kupijo tisti, ki se med izobraževanjem dnevno vozijo od kraja bivanja do kraja šolanja in nazaj. Za tiste, ki med izobraževanjem stanujejo v kraju, kjer se šolajo, prav pride vloga za vozovnico, ki dovoljuje deset voženj na mesec. Sicer pa subvencije za dijake veljajo od prvega septembra do 30. junija, za študente pa od prvega oktobra do 30. junija.