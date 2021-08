Šole bodo odprte, a je vse odvisno od zasedenosti bolnišnic

Prehod v določene faze bo odvisen od števila hospitalizacij covidnih bolnikov, ministrstvu za zdravje predlagajo, da bi meje različnih faz sovpadale s strategijo za bolnišnično obravnavo covidnih bolnikov.

Za strategijo zdravljenja določenih šest faz

Strategija za zdravljenje covidnih bolnikov, ki določa načrt odpiranja covidnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah, sicer predvideva šest faz. V šesti fazi, ki se je v Sloveniji že končala, covidne bolnike zdravita univerzitetna klinična centra Maribor in Ljubljana. Šesta faza velja, ko je hospitaliziranih manj kot 70 bolnikov z boleznijo covid-19.

V peti fazi, ki velja, dokler se v bolnišnicah zdravi manj kot 150 covidnih bolnikov, oba klinična centra povečata število bolniških postelj, covidna oddelka pa se znova odpirata tudi v Splošni bolnišnici Celje in Kliniki Golnik.

V četrti fazi, v kateri je Slovenija trenutno, se štirim bolnišnicam iz prejšnje faze s svojimi covidnimi oddelki postopoma pridružujejo še Splošna bolnišnica Novo mesto, Murska Sobota in Nova Gorica. Poleg tega povečujejo zmogljivosti v obeh kliničnih centrih in v Celju ter in Kliniki Golnik. Četrta faza velja, dokler je v Sloveniji hospitaliziranih do 250 covidnih bolnikov.

V tretji fazi se bosta covidna oddelka odprla tudi v bolnišnicah Slovenj Gradec in Jesenice, povečali bodo zmogljivosti v do tedaj odprtih covidnih bolnišnicah. Tretja faza velja, ko se v bolnišnicah zdravi do 500 covidnih bolnikov.

V drugi fazi bodo covidne bolnike znova sprejemali v bolnišnicah Trbovlje, Ptuj, Brežice in Izola. Zmogljivosti se povečujejo tudi v drugih bolnišnicah. Druga faza bo aktivirana, dokler se bo v bolnišnicah zdravilo manj kot 700 covidnih bolnikov.

V zadnji fazi bolniki v vseh slovenskih bolnišnicah

V zadnji, prvi fazi strategije bodo covidne bolnike zdravile vse bolnišnice. Bolnišnicam iz druge faze se bosta pridružili še bolnišnica Topolšica in bolnišnica Sežana. Po strategiji prva faza velja, ko se v bolnišnicah zdravi do 900 bolnikov.

Skupna zmogljivost bolnišnic v tej fazi je glede na seštevek zmogljivosti vseh bolnišnic po strategiji sicer 926 postelj, od tega 762 navadnih in 164 intenzivnih.

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes v izjavi medijem ob robu obiska pediatrične klinike UKC Ljubljana potrdil, da predlog svetovalne skupine temelji na zasedenosti bolnišničnih postelj s covidnimi bolniki.

"Tempo zaostrovanja bo narekovala zasedenost hospitalnih oziroma intenzivnih postelj," je povedal. Predlaganih ukrepov glede na posamezne faze pa ni razkril, saj bodo predstavljeni na novinarski konferenci, ko bodo usklajeni.