Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 2.916 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 538 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 18,4 odstotka in je precej višji kot dan pred tem, ko je znašal 16,1 odstotka. Ponovno smo zabeležili velik skok okužb. Včeraj je zaradi koronavirusne bolezni umrla ena oseba.