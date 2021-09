Kako izbrati ustrezno izvenšolsko dejavnost za svojega otroka?

Ste že nakupili vse, kar vaš otrok potrebuje za uspešen začetek šolskega leta? Potem je zdaj pravi čas, da se z otrokom pomenite tudi o izvenšolskih aktivnostih, ki jih bo to leto obiskoval. Izvenšolske dejavnosti imajo pomemben vpliv na razvoj otroka. Omogočajo mu sodelovanje pri aktivnostih, ki ga zanimajo, krepijo samozavest ter razvijajo njegove spretnosti in sposobnosti. Kot se je izkazalo v času številnih zaprtij, do katerih je prišlo zaradi epidemije covid-19, imajo zelo veliko vlogo pri otrokovem gibalnem in čustvenem razvoju tudi raznovrstne oblike gibanja . Ne glede na to, za kakšno aktivnost se boste odločili, pa poskrbite, da bo vaš otrok celo leto, tudi v svojem prostem času in na popoldanskih dejavnostih, ustrezno nezgodno zavarovan .

Zakaj naj otrok obiskuje izvenšolsko dejavnost?

Številni ponudniki, predvsem športno obarvanih obšolskih dejavnosti, ponujajo svoje storitve že v vrtcih, seveda pa ni prepozno, če se starši z otroki zanje odločijo šele v šoli. Vključitev otroka v izvenšolsko dejavnost, ki je skladna z njegovimi zanimanji in interesi, mu namreč poleg razvoja potencialov (v primeru športnih aktivnosti govorimo o redni fizični aktivnosti in razvoju motoričnih sposobnosti) omogoča tudi zabavo, krepi samozavest, hkrati pa ga uči sodelovanja, discipline, potrpljenja in zmožnosti postavljanja osebnih izzivov.

Obiskovanje dejavnosti, ki otroka zanimajo, krepi samozavest in izpopolnjuje njegove potenciale. Vir: Getty Images

Koliko boste odšteli za obšolske dejavnosti?

Koliko boste na mesec odšteli za izvenšolske aktivnosti svojega otroka, je odvisno od številnih dejavnikov. Bo otrok dejavnost obiskoval enkrat na teden ali večkrat? Strošek posamezne ure je seveda odvisen tudi od same narave aktivnosti, ki jo boste izbrali, saj se pogosto nanaša na opremo in prostor, v katerem poteka dejavnost. Nekoliko pa seveda tudi od tega, koliko je posamezna aktivnost v danem trenutku moderna oziroma priljubljena.

Morda bo otrok potreboval tudi dodano opremo, ki lahko predstavlja zgolj enkratni strošek ob začetku tečaja. Nekatere dejavnosti pa bodo zajemale večkratni strošek nakupa opreme, saj bodo otroci to menjali večkrat na leto. Hitro lahko prištejemo še članarine, celo strošek nastopov, tekmovanj in potovanj v tujino. Cene se tako lahko začnejo tudi pri 15 evrih na mesec, medtem ko o omejitvah navzgor težko govorimo.

Preden izberete dejavnost za otroka, razmislite o spodnjih vprašanjih. Vir: Getty Images

Kako izbrati ustrezno dejavnost za svojega otroka?

Odgovor na to vprašanje je v prvi vrsti odvisen od vašega otroka, posredno pa tudi od vas samih. Zato se pred izbiro vprašajte:

Ali je izbrana aktivnost primerna starosti otroka?

Kaj otroka zanima?

Kakšen značaj ima vaš otrok? Mu bolj ustrezajo individualne ali timske aktivnosti?

Kakšne fizične lastnosti ima vaš otrok? Je velik, droben, močan? To je še posebej pomembno vprašanje, če se odločate med športnimi dejavnostmi.

Kakšen je otrokov urnik? Poskrbite, da bodo šolski urnik in otrokove domače obveznosti usklajeni z izvenšolskimi dejavnostmi.

Kakšen je urnik vaše družine? Boste lahko poskrbeli za otrokov transport in za morebitne tekme ob koncih tedna?

Si lahko privoščite ceno? Te so lahko zelo različne.

Poskrbite tudi za nezgodno zavarovanje za svojega otroka

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine pri Zavarovalnici Sava vključuje tudi nadomestilo v primeru nezgode in zloma kosti. Vir: Getty Images

V začetku šolskega leta, torej ob začetku najrazličnejših dejavnosti, ki jih bodo otroci izvajali med letom, je primeren čas tudi za sklenitev nezgodnega zavarovanja za svojega otroka. Med šolskim letom, ko otroci veliko časa preživijo s svojimi vrstniki, pa naj bo to v šoli ali ob izvajanju različnih hobijev, udeleževanju izvenšolskih aktivnosti ali zgolj preživljanju prostega časa med šolskimi počitnicami, se otrokom še posebej rade pripetijo nezgode. Zato je smiselno, da starši ob pripravah na novo šolsko leto preverijo tudi ponudbe nezgodnega zavarovanja otrok in mladine. Pri Zavarovalnici Sava so poskrbeli, da nezgodno zavarovanje vključuje tudi nadomestilo v primeru nezgode in zloma kosti.

Naj bodo otroci zavarovani celo leto, tudi v tujini



sedem dni v tednu. Prav tako ni omejeno na posamezen del dneva, pač pa na vseh 24 ur.



Dandanes je trend številnih družin, da počitnice, tudi tiste krajše med letom, preživljajo v tujini. Prav zato nezgodno zavarovanje otrok in mladine pri Zavarovalnici Sava, ki velja tudi med šolskimi počitnicami, krije tudi morebitne nezgode zavarovancev v tujini, ob čemer ne gre zgolj za izbrano peščico držav, pač pa za kritje po celem svetu. Nezgodno zavarovanje otrok in mladine, ki ga ponujajo pri Zavarovalnici Sava, je namenjeno predšolskim otrokom, šolarjem, dijakom in študentom (tudi izrednim študentom) do dopolnjenega 26. leta starosti. Nezgodno zavarovanje ni omejeno samo na šolske dni. Od sklenitve naprej velja vse dni v letu, sedem dni v tednu. Prav tako ni omejeno na posamezen del dneva, pač pa na vseh 24 ur.

Nezgodno zavarovanje otrok in maldine pri Zavarovalnici Sava krije tudi morebitne nezgode v tujini. Vir: Getty Images

Le klik do sklenitve nezgodnega zavarovanja otrok in mladine

Pri Zavarovalnici Sava se zavedajo današnjega hitrega načina življenja staršev, zato jim omogočajo hitro in enostavno sklenitev zavarovanja. Poleg standardne sklenitve z zavarovalnim agentom omogočajo tudi spletno sklenitev Nezgodnega zavarovanja otrok in mladine.

Za vse, ki se bodo odločili za spletno sklenitev Nezgodnega zavarovanja otrok in mladine, so pripravili tudi poseben 10-odstotni popust.

Imate doma športnika? Prilagodite mu zavarovanje!



Če izvenšolske dejavnosti vašega otroka zajemajo športno udejstvovanje, potem lahko njegovo Nezgodo zavarovanje otrok in mladine po potrebi nadgradite s športnim rizikom. To se pri Zavarovalnici Sava nanaša na vse, ki so člani športnih organizacij, tako amaterskih in vrhunskih, kot tudi na profesionalne športnike. Če izvenšolske dejavnosti vašega otroka zajemajo športno udejstvovanje, potem lahko njegovo Nezgodo zavarovanje otrok in mladine po potrebi nadgradite s. To se pri Zavarovalnici Sava nanaša na vse, ki so člani športnih organizacij, tako amaterskih in vrhunskih, kot tudi na profesionalne športnike.

Nezgodno zavarovanje otrok in mladine lahko nadgradite s športnim rizikom. Vir: Getty Images