Šarec potrjen za stalnega poročevalca Evropskega parlamenta za Črno goro

Stalni poročevalec Evropskega parlamenta za Črno goro je zadolžen za spremljanje napredka države v pristopnem procesu k EU in poročanje o njem z vsakoletnim poročilom. Pri tem sodeluje z vsemi ključnimi deležniki v procesu.

Šarec je, kot so sporočili iz njegove pisarne, poudaril, da je Slovenija odločna zagovornica nadaljnje širitve EU. Vendar pa širitev potrebuje nov zagon, saj morajo države kandidatke ohraniti motivacijo za pridružitev in izvajanje nujnih reform, ki so del tega procesa.

"V prihodnjem obdobju bo ključno, da kot Evropski parlament zagotovimo, da proces širitve poteka v skladu z vrednotami in pravili EU, pri čemer mora biti postopek pravičen, pregleden in usmerjen v dosego skupnih ciljev," meni evropski poslanec. Črni gori je po njegovi oceni treba zagotoviti ustrezno podporo pri njenih prizadevanjih za izpolnitev meril za članstvo.

"Pomembna je obojestranska doslednost"

Šarec je še izpostavil, da je pristop Črne gore k EU strateškega pomena, saj bo prispeval k političnim, gospodarskim in varnostnim koristim za obe strani.

Menil je, da mora širitev ostati visoko na agendi institucij EU, pri čemer se moramo vsi zavedati pomembnosti pristopnih pogajanj. "Za uspeh pogajanj bo med drugim ključno, da se obe strani dosledno držita sprejetih dogovorov," je poudaril.

Črna gora, ki je samostojnost in neodvisnost razglasila junija 2006, je prošnjo za članstvo v EU vložila konec leta 2008, pogajanja pa začela leta 2012. Po več letih zastoja je konec junija letos vstopila v sklepno fazo pristopnih pogajanj, v kateri bo zapirala preostala pogajalska poglavja. Črnogorski premier Milojko Spajić se je tedaj zavzel, da bi Črna gora najkasneje do leta 2028 postala 28. članica EU.