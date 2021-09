Pomemben dan za SMC in Zdravka Počivalška

Naš cilj je, da se kot stranka profiliramo v centru in z gospodarsko noto," pravi predsdnik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Naš cilj je, da se kot stranka profiliramo v centru in z gospodarsko noto," pravi predsdnik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Danes bo v Celju potekal 4. kongres stranke Stranke modernega centra (SMC). Ključna točka kongresa bo združevanje in povezovanje SMC s sorodnimi strankami. Dogovori o združevanju z Gospodarsko aktivno stranko (GAS), ki jo vodi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, so tako že v teku, mandat za dokončno združitev pa bo po pričakovanjih Počivalšek dobil na današnjem kongresu. Poleg tega je igri še povezovanje SMC z SLS, Zelenimi Slovenije in Novo SLS v gibanju Povežimo Slovenijo.

"Na kongresu bomo postavili izhodišča za nove volitve, predebatirali in izvedli povezovanje s sorodnimi in podobno mislečimi strankami ter dopolnili kadrovsko strukturo organov stranke," je predsednik stranke SMC Zdravko Počivalšek napovedal v intervjuju za Siol.net in dodal:

"To stranko bom pripeljal na volitve in verjamem, da bomo vse ukrepe za prihodnost pripravljali v soglasju in v dobrobit te stranke. To sem na kongresu leta 2019 ob izvolitvi tudi obljubil."

Možna je tudi ponovna sprememba imena

"Naš cilj je, da se kot stranka profiliramo v centru in z gospodarsko noto. Se pravi podobni, liberalno-gospodarsko misleči se bomo povezali v stranko, ki se bo imenovala tako, kot se zdaj imenuje, ali pa bomo ime spremenili. Ne bomo se povezovali s tistimi, ki imajo drugačne programe, ne zavračamo pa sodelovanja. Popolnoma odprta vrata puščamo sodelovanju v gibanju Povežimo Slovenijo, a prvi koraki bodo konsolidacija stranke, povezovanje s podobno mislečimi, promocija programa, s katerim gremo na volitve, in iz teh izhodišč narediti platformo za širše sodelovanje tudi s podobno mislečimi centrističnimi strankami," je še povedal.

Stranko ustanovili pred volitvami leta 2014

SMC je bila pod imenom Stranka Mira Cerarja ustanovljena leta 2014. Na predčasnih volitvah julija istega leta je stranka zmagala z 34,49 odstotka glasov. Za stranko, poimenovano po predsedniku Miru Cerarju, je glasovalo 301.563 volivcev.

Na lokalnih volitvah 2014 ni bil za župana izvoljen noben njen kandidat, na volitvah v Evropski parlament istega leta pa so ostali brez evropskih poslancev.

Na naslednjih volitvah dobili 9,75 odstotka glasov

Leta 2018 so sledile še ene predčasne volitve, na katerih je stranka SMC dobila 9,75 odstotka glasov ali 86.868 glasov volivcev in se tako uvrstila na četrto mesto.

SMC za seboj pustila LMŠ, Levico in SAB

Na lokalnih volitvah 2018 je stranka dobila dva županska mandata, in sicer v Osilnici in v Mariboru, po odstotku glasov za občinske in mestne svetnike pa se je s 4,13 odstotki in 91 izvoljenimi svetniki uvrstila na šesto mesto, pri čemer je, kot je razvidno iz spodnje tabele, med drugim za seboj pustila Listo Marjana Šarca (53 svetniških mandatov), Levico (41 svetniških mandatov) in Stranko Alenke Bratušek (sedem svetniških mandatov).

V letu 2019 so na evropskih volitvah znova ostali brez izvoljenega evropskega poslanca. Na kongresu stranke, ki je sledil istega leta, je njeno krmilo iz rok Mira Cerarja prevzel Zdravko Počivalšek.