Ura moči: SAB proti DeSUS. "Odhajajo v stranko, kjer ni nobenega zagotovila." #video

Kaj pomenijo prestopi iz DeSUS v SAB, kakšne so razlike in podobnosti med Ladislavom Troho in Jašo Jenullom? In zakaj zaprtje države ustreza le opoziciji, so osrednje teme nedeljske pogovorne oddaje Ura moči na Planet TV z Bojanom Požarjem, ki je tokrat gostil svetovalca za komuniciranje Edvarda Kadiča in psihoanalitika Romana Vodeba.

Kaj žene številne upokojence, da prestopajo iz stranke DeSUS v SAB, je uvodoma sogovornika spraševal Bojan Požar. "Odhajajo v stranko, kjer ni nobenega zagotovila, da bo prišla v parlament," je še dejal.

"Toži se jim po politični slavi," je menil psihoanalitik Roman Vodeb. Po njegovem je prisotnost v parlamentu afrodiziak, je med drugim o prestopih članov DeSUS v SAB še dejal Vodeb. SAB po njegovem ni resna stranka, nekdanje člane DeSUS pa, da daje senilnost.

Edvard Kadič je prestope komentiral, da gre zgolj za pridobivanje medijske pozornosti in da bo to zagotovo v prihodnosti vplivalo na stranko DeSUS.

Trohi sledijo kot ovčice, Jenull sproža bes in frustracije

Sogovorniki so se dotaknili tudi nedavnega incidenta na javni radioteleviziji, ko so v studijski prostor vdrli Ladislav Troha in njegovi podporniki, ter kolesarskih protestnikov z Jašo Jenullom na čelu. "Troha je motena osebnost, on je popolnoma nor. Ima pa fenomen psihoanalitičnega transferja, da te ovčice, ki mu sledijo, padejo v njegovo logiko in prevzemajo njegovo norost, osebnostno strukturo," je Troho opisal Vodeb, Jenulla pa označil za anarhista, ki ga podpira levi režim.

"Troha je na nek način všečen, odraz demokracije, saj je proteste prijavil, in se zavzema za svoje ideje," pa je dejal Kadič, a ob tem poudaril, da nikakor ne opravičuje nedavnega incidenta na javni radioteleviziji. "Pri Jenullu pa gre za načrtovan performans, ki ga medijska srenja potrebuje," je še dodal.

Se morda z zadnjo odmevnejšo izjavo premierja Janeza Janše, da zaprtja države ne bo, približujemo švedskemu modelu, je še zanimalo voditelja Požarja, in ali ne bi to odgovarjalo predvsem opoziciji, saj bi svojo jezo lahko usmerjala proti vladi?

"Zaprtje nikomur ne koristi, bolj koristi strašenje z zaprtjem," je ob tem dejal Kadič. Gosta sta komentirala še smiselnost interpelacij, ki se vlagajo pred volitvami. Medtem ko Kadič meni, da je osnovni namen dvigovanje pozornosti, so po mnenju Vodeba interpelacije odraz nesposobnosti brzdanja besa, masadizma in agresivnosti. "Leva opozicija nima sposobnosti držati se moralnih imperativov. Na levi so sami sebi všeč, če si dajo duška v agresivnosti," je še dejal.