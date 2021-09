Ura moči: "Levi eliti je spodletelo, zato je duh ušel iz steklenice" #video

Kdo je odgovoren, da se po ulicah širi politični vandalizem skrajne levice na neprijavljenih protestih? Ali je kriva policija, mediji, politika ali kdo drug, je zanimalo voditelja Bojana Požarja. Boštjan M. Turk je prepričan, da v ozadju stoji t.i. paradržava. "Gre za nenormalno stanje. Največjo težavo predstavlja policijsko-sodna vertikala, ki je politično pokrita. Osebam, ki povzročajo vandalizem pa se ne zgodi nič," opozarja Turk.

Zakaj se osebam, ki povzročajo vandalizem ne zgodi nič, pa Peter Gregorčič pojasnjuje, da gre v resnici za otroke elite levice. "V začetku so jih uporabili z namenom, ker so mislili, da bodo z uličnimi protesti zelo hitro sesuli Janševo vlado. Še predno bi jih nova oblast odklopila od korita. Ker jim to ni uspelo, so poskusili z izvolitvijo novega mandatarja in številnimi interpelacijami, a neuspešno. Zdaj ne vedo več kaj narediti. Duh je ušel iz steklenice. To se vedno zgodi, če ne opravijo svoje naloge in če zadeva ni zaključena. Skušajo streljati z več topovi, določeni topovi pa jim uidejo," je prepričan Gregorčič, ki se strinja z nedotakljivostjo teh ljudi.

Kakšna je kondicija slovenske desnice?

Voditelja je v nadaljevanju zanimalo tudi stanje slovenske desnice, devet mesecev pred rednimi parlamentarnimi volitvami. Gregorčič je spomnil, da je Janševa SDS verjetno edina stranka v slovenskem prostoru, ki je kadarkoli pripravljena na volitve.

Za stranko NSi je dejal, da se zelo trudijo, da imajo tudi veliko rezultatov, vendar pa preboja ne uspejo doseči. "Političnega kapitala ne morejo pretvoriti v volilne glasove," opozarja Gregorčič.

Po njegovem prepričanju NSi preboja ne more doseči zato, ker zaenkrat še ni uspela prepričati volivcev, da lahko ponudi mandatarja. "Iz slovenske politične zgodovine vidimo, da stranka, ki ni prepričala volivcem, da lahko ponudi mandatarja, ni uspela naredit preboja. Tudi SD je naredila preboj takrat, ko so ljudje verjeli, da je lahko Pahor mandatar. Tu pa nastopi težava. Če bi se Matej Tonin ponudil za mandatarja, bi ga Janša začel rezat, saj mu to ne ustreza," je prepričan Gregorčič. Špekulira, da bi NSi prav zaradi te težave lažje naredila kupčijo s stranko SD.

Ali SDS res kanibalizira NSi?

Turku se zdi smešno poročanje medijev, da SDS v aktualni koaliciji kanibalizira NSi. "NSi je prav preko SDS dosegla vse kar je dosegla. Imajo ključne resorje v državi. Tega niso imeli niti 25 let nazaj, v času vlade Lojzeta Peterleta, ki je zgodovinsko odpovedal in ni bil več dojet kot nosilec mandatarstva. Pojavil se je nesrečen satelit od Ljudmile Novak, ki bi se je morali absolutno znebiti, saj v vodstvo stranke vnaša trenje in anarhijo," je prepričan Turk. Dodaja, da ima Novakova svojo agendo. "Vleče evropsko plačo, doma pa da mir. V 15 letih njene politične kariere se ne spomnim enega originalnega stavka oziroma dejanja po katerem bi jo lahko prepoznal," je še kritičen Turk.

V nadaljevanju so spregovorili še o pomembnosti letošnjega Blejskega strateškega foruma.