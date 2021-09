Med petkovimi protestniki tudi Milan Kučan

Kot je razvidno iz fotografije, objavljene na družbenem omrežju Twitter, se je tokratnega petkovega protesta, ki se je odvijal na rojstni dan premierja Janše, udeležil tudi nekdanji večkratni predsednik države Kučan. Po poročanju Večera je to storil zaradi izjave ministra Aleša Hojsa, ki je petkove proteste označil za nasilne, fašistične ter nacistične.

Protestniki so ob rojstnem dnevu premierja zoper njega vložili kazensko ovadbo zaradi suma korupcije. Komentirali so tudi sredin protest, ki so ga po njihovih besedah določeni posamezniki in skupine zlorabili, zato se je sprevrgel v nasilje.