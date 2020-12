Na Otoku začetek cepljenja proti covidu-19

Prednost bodo imele ogrožene skupine, kot so starejši od 80 let, oskrbovanci v domovih za starejše ter zdravstveno in negovalno osebje, so ob odobritvi cepiva prejšnji teden napovedali na Otoku, navaja STA.

Naročili so 40 milijonov odmerkov

Velika Britanija je naročila 40 milijonov odmerkov cepiva, kar zadošča za cepljenje 20 milijonov ljudi. Prve odmerke so prejeli že minuli konec tedna. Od prihodnjega tedna pa bo v državi na voljo 800.000 odmerkov cepiva, je na spletu poročal britanski BBC. Zdravstvena služba je pripravljena na "največjo kampanjo cepljenja v zgodovini naše države", je prejšnji teden zagotovil izvršni direktor NHS Simon Stevens, poroča STA.

Na cepljenje se je v minulih dneh v Angliji pospešeno pripravljalo približno 50 bolnišnic, točke za cepljenje pa vzpostavljajo tudi drugod, med drugim v konferenčnih centrih. Cepljenje bodo v torek začeli tudi v Walesu, na Škotskem in Severnem Irskem.

Cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, temelji na inovativni informacijski ribonukleinski kislini (mRNK). Glede na končne rezultate kliničnih testiranj je 95-odstotno učinkovito, so iz podjetji sporočili sredi novembra. Cepivo je treba hraniti pri temperaturah minus 70 stopinj Celzija, kar je sprožilo dvome v njegovo logistično uporabnost. Vendar Pfizer zagotavlja, da strokovno znanje in obstoječa infrastruktura "hladne verige" omogočata distribucijo cepiva po vsem svetu, še navaja STA.