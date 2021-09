To so zadnje številke o koronavirusu v Sloveniji

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je v Sloveniji trenutno hospitaliziranih 405 oseb, kar je dve več kot včeraj, na intenzivni negi pa se zdravi 109 bolnikov. Zaradi koronavirusne bolezni so včeraj umrle štiri osebe.

Včeraj so opravili 27.269 hitrih antigenskih testov, ki jih preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 864, 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev pa 604. V državi je trenutno 12.804 aktivnih okužb.

V Sloveniji so v torek opravili 6.408 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 1.339 okužb.

Prejšnjo sredo so potrdili 1.012 okužb s koronavirusom.

Janssen začasno umaknjen, največ ljudi v Sloveniji cepljenih s cepivom podjetja Pfizer

V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 1.124.330 prebivalcev, od tega 571.911 moških in 505.685 žensk. Z vsemi odmerki je cepljenih 999.031 prebivalcev, od tega 552.283 moških in 493.219 žensk.

Največ oseb je cepljenih s cepivom Pfizer-BioNTech, sledi Astra Zeneca, potem Moderna, najmanj ljudi pa je prejelo cepivo Janssen proizvajalca Johnson & Johnson, ki je pri nas zaradi tragičnega dogodka povezanega s cepljenjem proti covid-19 začasno umaknjen.

"Kot minister za zdravje in zdravnik popolnoma zaupam stroki in sledim njihovim priporočilom. Če je strokovna skupina presodila, da to cepivo začasno umaknemo iz cepilnih centrov, to odločitev podpiram," je povedal minister Janez Poklukar.