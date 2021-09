Kaj se dogaja v Sloveniji? To pravi Poklukar. #vŽivo

V Sloveniji so v torek opravili 6.408 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 1.339 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 20,9 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 21,7 odstotka. Prejšnji torek so potrdili 1.186 okužb kar je 12,9 odstotkov manj kot včeraj.

20-letnica v ljubljanskem UKC je umrla

V UKC Ljubljana so v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sprejeli mlajšo bolnico v urgentni ambulanti nevrološke klinike. 20-letnica, pri kateri povezavo s cepljenjem še ugotavljajo, je umrla, je v izjavi za javnost povedal vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Igor Rigler.

Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je bil primer kot mogoč stranski učinek prijavljen na NIJZ, so sporočili iz UKC Ljubljana. Vodja strokovne skupine za cepljenje Bojana Beović je včeraj za POP TV pojasnila, da osebno meni, da je pametno, da cepivo ta hip umaknemo in položaj analiziramo.

