V torek potrdili toliko novih okužb

V Sloveniji so v torek opravili 6.408 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 1.339 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 20,9 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal 21,7 odstotka.