Rusija: v enem dnevu umrlo več kot 800 bolnikov s covid-19

Rusija je po številu okužb z novim koronavirusom peta najbolj prizadeta država na svetu in ima najvišje število covidnih smrti v Evropi. Doslej je v Rusiji zaradi posledic covid-19 umrlo 205.531 ljudi. Statistična agencija Rosstat je konec avgusta poročala, da je dejansko število smrtnih žrtev covid-19 v Rusiji še veliko višje. Po širši opredelitvi naj bi v državi zaradi covid-19 umrlo več kot 350 tisoč ljudi.

Ruske oblasti so bile večkrat obtožene, da ne prikazujejo celotne razsežnosti epidemije v državi.

Cepljenih le 28 odstotkov prebivalcev

V Rusiji je bilo doslej proti covid-19 polno cepljenih le 28 odstotkov prebivalcev, čeprav naj bi bilo cepiva dovolj in ga je Rusija množično izvažala. Vendar je med Rusi nezaupanje v cepiva, ki so jih razvili v državi, kot je Sputnik V, visoko.

Kremelj si je sprva zastavil cilj, da bo do septembra v celoti cepljenih 60 odstotkov ruskega prebivalstva, kasneje pa so ta cilj znižali. Ankete so medtem pokazale, da se večina Rusov ne namerava cepiti.