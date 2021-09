Policija po uporabi vodnega topa in solzivca: Shod je razpuščen zaradi varnosti #foto

V Ljubljani tudi poteka protest nasprotnikov pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani), torej proti ukrepom, s katerimi želi vlada omejiti epidemijo ter prepričiti, da bi zbolelo in umrlo še več ljudi. Protestniki so se najprej zbrali na Trgu republike, potem pa se odpravili proti ljubljanski obvoznici, od koder po posredovanju policije vračajo v center.

Zaradi protestnikov je bila v obe smeri zaprta severna ljubljanska obvoznica med razcepoma Koseze in Zadobrova, policija pa je uporabila vodni top ter solzivec. Kot so sporočili, vse udeležence pozivajo, naj mirno zapustijo območje obvoznice in upoštevajo navodila in ukaze policistov. Območje preletava policijski helikopter, še vedno pa je zaprta Celovška cesta v smeri proti centru prestolnice.

Udeležence shoda v Ljubljani obveščamo, da je shod razpuščen zaradi zagotovitve varnosti vsem osebam. Policisti so zaradi zagotovitve varnosti pričeli z uporabo prisilnih sredstev. Vse pozivamo naj mirno zapustijo območje sev. obvoznice in upoštevajo navodila in ukaze policistov. — policija_si (@policija_si) September 29, 2021

Foto: Bojan Puhek

Poklukar: Covid-19 je vzel že 4861 življenj

Zaradi smrti 20-letnice je Slovenija sicer danes začasno ustavila cepljenje s cepivom Janssen. Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović je sicer pojasnila, da gre za izjemno redek dogodek. Poudarila je, da je cepivo Janssen registrirano brez posebnih omejitev za starostne skupine. Opomnila je, da mora biti cepljena oseba seznanjena z možnimi neželenimi učinki. "Tudi pri nas cepljena oseba dobi besedilo, kjer so ti neželeni učinki navedeni, prav tako nasvet, naj se osebe ob pojavu teh učinkov obrnejo na zdravnika," je pojasnila Beovićeva.

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je spomnil, da je covid-19 do sedaj vzel že 4861 življenj prebivalcev Slovenije, samo septembra je zaradi boja s koronavirusom v Sloveniji umrlo več kot sto ljudi. Tako prednosti cepljenja odtehtajo morebitna tveganja, je še dejal minister.