Vlada omejila gibanje kot ob Miloševićevem mitingu resnice

Vlada je v luči napovedi novega množičnega protesta in pred vrhom EU-Zahodni Balkan na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in Predosljah v okolici Brda pri Kranju. Podobne ukrepe je država sprejela leta 1989, da bi preprečila miting resnice Slobodana Miloševića v Ljubljani.

V Slovenijo namreč v torek prihajajo voditelji držav EU in Zahodnega Balkana, ki se bodo sestali na Brdu pri Kranju. V torek bo neformalna večerja voditeljev članic EU, vrh EU-Zahodni Balkan pa v sredo. Medtem stranka Resni.ca napoveduje nove množične protivladne proteste, njen predsednik Zoran Stevanović pa je namignil tudi na možne blokade cest. Minulo sredo so protestniki na shodu, na katerega je vabila ta stranka, v Ljubljani za nekaj časa blokirali promet celo na ljubljanski obvoznici, policija pa jih je nato razgnala z vodnim topom.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije v 9. členu predvideva, da lahko vlada ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda na predlog ministra za notranje zadeve naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja.

Ukrep sme trajati največ sedem dni, z izvajanjem ukrepa pa se preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen, piše v zakonu. Glede na sklep vlade naj bi omejitev gibanja veljala v torek in sredo.

Prvič v samostojni Sloveniji

Odredba je dokončna. Zoper odredbo je dopustno vložiti tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloča prednostno. Tudi vrhovno sodišče o morebitni pritožbi zoper sodbo upravnega sodišča odloča prednostno, še navaja zakon.

Omenjeni člen zakona bo predvidoma aktiviran prvič v samostojni Sloveniji. Vlada bo sklep objavila v uradnem listu.

Policija opozarja morebitne udeležence shodov

Z generalne policijske uprave so sporočili, da so v zadnjih dneh seznanjeni z informacijami o načrtovanih javnih shodih v Ljubljani in okolici. "Nobeden od teh javnih shodov doslej ni bil prijavljen na policijski postaji ali upravni enoti, kot to določa Zakon o javnih zbiranjih. Za udeležence to pomeni, da ni organizatorja, ki bi že vnaprej poskrbel za varnostne ukrepe, kot je npr. rediteljska služba. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red skrbijo policisti," so sporočili z generalne policijske uprave (GPU).

Policisti zato vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov.

Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostoru, kjer bo potekal javni shod, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija v skladu s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe.

Omejeno gibanje na določenih mestih

Policisti opozarjajo, da bo zaradi zagotovitve varnosti omejeno gibanje na določenih mestih. Območje shoda bo videonadzorovano. Opozarjajo, da na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (npr. pirotehnična sredstva, palice, orodje). Zaradi varnosti udeležencem odsvetujejo, da na shod prihajajo z otroki.

"Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le na ta način možno zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda," pojasnjujejo na GPU.

Udeležencem shodov svetujejo, naj bodo tudi sami pozorni na posamične dogodke, ki bi jih lahko ogrozili ali poškodovali (npr. metanje nevarnih predmetov, pirotehničnih izdelkov, nevarnih snovi).

V takšnih primerih, še posebej pa ob hujših in množičnih kršitvah, jim priporočajo, naj se takoj umaknejo na varno po najkrajši poti v smeri, kjer ni nasilnih protestnikov. "Tudi v primeru tako hudih kršitev, da bi morala policija javni shod razpustiti in ukazati izpraznitev prostora shoda, naj udeleženci to spoštujejo. Z umikom oz. izpraznitvijo prostora bodo policistom omogočili učinkovito izvedbo njihovih nalog, obenem pa prispevali k čim hitrejši vzpostavitvi javnega reda in miru ter odpravi vseh vrst ogrožanj," so še sporočili.