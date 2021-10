Zaradi napovedanih protestov za ljubljanske dijake pouk na daljavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nekaterih ljubljanskih šolah so se že odločili, da iz varnostnih razlogov zaradi morebitnega protesta danes za dijake organizirajo pouk na daljavo.

Ker bi bili za sredo napovedani protesti v Ljubljani za nekatere dijake, ki imajo pouk popoldne in se domov vračajo v večernih urah, lahko nevarni, so na nekaterih ljubljanskih šolah že dobili dovoljenje ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da danes, v sredo, 6. oktobra 2021, odredijo popoldanski pouk na daljavo.

Dijakom so sporočili, naj ne hodijo v šolo in naj spremljajo druge načine obveščanja, da bodo izvedeli, kako bo danes potekal pouk od doma.