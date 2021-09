Nove informacije policije o sredinem shodu protestnikov #video

Policija je sprožila postopke zoper več kot 50 udeležencev sredinega protesta proti pogoju PCT in cepljenju proti bolezni covid-19. Med trajanjem protesta so pet oseb tudi pridržali, eni pa so zasegli nevaren predmet, ki ga ni dovoljeno prinašati na tovrstne shode. Dva policista sta med protestom utrpela lažje poškodbe.

Kot so danes sporočili s policijske uprave Ljubljana, so policisti v okviru varovanja do sedaj zaznali dve kršitvi Zakona o javnih zbiranjih, saj je bil shod neprijavljen.

Policijska uprava Ljubljana je pri včerajšnjem varovanju sodelovala z različnimi policijskimi enotami tako z območja Ljubljane kot vseh ostalih policijskih uprav, posebno enoto policije, konjenico, policisti vodniki službenih psov in letalsko policijsko enoto. Število policistov, ki so aktivno sodelovali pri varovanju se je sprotno prilagajalo glede na varnostno situacijo na terenu. Policistov je bilo tako dovolj, da so vzpostavili javni red in mir, ko je bil ta huje kršen, so še sporočili s PU Ljubljana. Foto: Bojan Puhek

Zaradi kršitev zakonov o javnem zbiranju, javnem redu in miru in osebni izkaznici policisti vodijo postopke zoper skupno 54 oseb, zoper še eno osebo pa je bil podan predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Policija obravnava tudi dve kaznivi dejanji napada na uradno osebo, saj sta bila med shodom poškodovana dva policista, in tri primere kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, konkretno službenega avtomobila in stekel na objektih.

