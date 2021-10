NČR zahteva popravek članka: "Čordići društva novinarjev za opozorila Kreka krivijo Siol"

Kot urednik Siol.net sem javno odgovoril častnemu razsodišču društva novinarjev (NČR), ki je začelo postopek proti Siol.net, ker smo povzeli izjave direktorja nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka o pomenu cepljenja proti bolezni covid-19. Krek jih je izrekel v intervjuju z Jožetom Možino za TVS. Informacije in ocene Kreka, ki so pomembne za javnost, so povzemali tudi drugi mediji. Za javni odgovor sem se odločil, ker so dileme, ki jih NČR s postopkom odpira, pomembne za javnost in novinarstvo. Na javni odgovor častnemu razsodišču, da nikakor ni sovražni govor, če povzamemo izjave, ki so citat uglednega strokovnjaka, in da te izjave tudi niso trditev Siol.net, kot nam neresnično pripisujejo, ter da na Siol.net ne bo cenzure izjav strokovnjakov v obdobju epidemije, kar poskuša doseči pobudnik spora, so se iz društva novinarjev odzvali z zahtevo po objavi popravka.

Iz odziva pa ni jasno, kak popravek članka konkretno zahteva častno razsodišče društva novinarjev, zaradi tega jim v tem delu za zdaj ne morem ugoditi in v članku česarkoli popraviti. Iz društva novinarjev v "zahtevi za popravek" trdijo, da so mi poslali "osebni poziv" k odgovoru. Opozoril bi jih, da je društvo novinarjev javna institucija, ne zasebni posel, in da je institucija tudi Siol.net in da je dopisovanje med nami uradno, ne zasebno. Ne odgovarjam jim kot zasebnik za zasebne posle. Odgovarjam jim kot urednik za javno objavljeno, in to na njihov uradni dopis, v katerem bi oni sami morali skrbeti za varovanje morebitnih osebnih podatkov. Ni delo Siol.net, da to počne zanje. A smo, da bi zaščitili pritožnika Aleksandra Žišta, ker nas je za to prosil, češ da ga ljudje nadlegujejo, naslov elektronske pošte in njegovo telefonsko številko v dopisu NČR vendarle prekrili.

Zapis, na katerega se odzivajo, si lahko v celoti preberete tukaj:

Vsa "zahteva za popravek" odgovora častnemu razsodišču pa je takšna:

"Novinarsko častno razsodišče v skladu s 26. členom Zakona o medijih zahteva objavo popravka na prispevek "Čordići društva novinarjev za opozorila Kreka krivijo Siol", ki je bil 30. 9. 2021 objavljen na portalu Siol.net.

Novinarsko častno razsodišče se odziva na zapise v prispevku "Čordići društva novinarjev za opozorila Kreka krivijo Siol", v katerem se je odgovorni urednik portala Siol.net javno odzval na osebni poziv k odgovoru na pritožbo na Novinarsko častno razsodišče. Postopek pred razsodiščem se v skladu s pravilnikom, ki je podlaga za njegovo delo, začne na podlagi pritožbe. Razsodišče obravnava vse pritožbe, v katerih je opredeljeno, kateri člen kodeksa je novinar kršil in so kršitve obrazložene. Ustrezno pritožbo razsodišče skupaj s pozivom k odgovoru pošlje novinarju oziroma uredniku, na katerega se pritožba nanaša. V tej začetni fazi postopka razsodišče načeloma preverja le formalne pogoje za začetek postopka, vsebinsko se s pritožbo začne ukvarjati po prejemu odgovora novinarja. Navedba v prispevku "Častno razsodišče je te očitke sprejelo kot vredne razmisleka in sprožilo postopek presojanja, in to ob oceni, da naj bi uredništvo in novinar Siola, ko povzema izjave strokovnjaka, spodbujala k nasilju, širila sovraštvo in nestrpnost ter druge oblike sovražnega govora," je ob poznavanju postopka pred razsodiščem, napačna in zavajajoča. Peter Jančič kot nekdanji član razsodišča postopek dobro pozna. Postopek je obrazložen tudi na spletni strani razsodišča. To je v tej prvi fazi postopka torej ugotovilo le, da pritožba izpolnjuje formalne pogoje za obravnavo in nikakor ni ocenilo, da naj bi novinar ali uredništvo kršilo katerega od členov Kodeksa novinarjev Slovenije, na kar namiguje urednik.

Razsodišče je v pozivu povzelo naslov, kot ga je navedel pritožnik, ki pa ni točen. Za to napako se razsodišče opravičuje. Opozarja pa, da navedba naslova v pozivu nima vpliva na postopek odločanja. Razsodišče bo pri obravnavi primera presojalo naslov, kot je naveden na portalu Siol.net. Prav tako v nasprotju z navedbo v prispevku "častno razsodišče dovoli postopek, ki temelji na neresnici in jo samo širi, in to ob za novinarje skrajno pomembnem vprašanju," razsodišče ne širi nikakršne neresnice, saj poziv in pritožba nista namenjena javni objavi. Postopek pred razsodiščem je javen, vendar pa objava pritožbe, ko postopek še teče, skupaj z osebnimi podatki pritožnika, ki jih je Siol.net sicer naknadno zakril, predstavlja pritisk na pritožnika in razsodišče. V nadaljevanju prispevka poskuša urednik diskreditirati tudi člane in predsednico razsodišča osebno, kar še povečuje vtis, da je namen prispevka predvsem diskreditacija razsodišča, še preden bi to sploh vsebinsko obravnavalo pritožbo. Vsakdo si lahko ustvari svoje mnenje o motivih za sistematično diskreditacijo razsodišča v nekaterih medijih. Novinarsko častno razsodišče je institut, ki ga je vzpostavila in ga financira novinarska skupnost sama, ker se zaveda, da mora javnosti ponuditi profesionalno in etično neoporečne vsebine.

Novinarsko častno razsodišče

Lep pozdrav, Špela Stare"

Članek, ob katerem se vse skupaj odvija, je bil takšen: