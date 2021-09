"Na začetku mediji niso poročali objektivno. Poročanje je bilo subjektivno, včasih zelo sprovocirano, in kakšni mediji so še danes izredno manipulativni. Najbolj zamerim medijem in politiki, da so covid-19 izkoristili in ga politizirali, prikazovali v kontekstu mi – vi," je v pogovoru z novinarjem Jožetom Možino povedal Krek in ob tem medije pohvalil, da se je poročanje v zadnjih dveh mesecih spremenilo in da se mediji zavedajo, da se s covid-19 ne moremo igrati.

"Jaz v parlamentu nimam kaj za odgovarjati na strokovna vprašanja"

Krek se je dotaknil politike in izpostavil, da slovenski politični vrh v okviru epidemije koronavirusa ni bil zmožen najti skupne besede:

"Slovenska politika se še danes ni poenotila. To se najbolj vidi zdaj, ko imamo v parlamentu preiskovalno skupino, ki bo na političnem nivoju debatirala, ali je bilo nekaj strokovno narejeno oziroma omejeno. Jaz v parlamentu nekemu politiku nimam kaj za odgovarjati na strokovna vprašanja, saj gre v tem primeru za politizacijo covid-19. V državi se moramo nehati igrati z umrlimi. Treba se je nehati deliti na leve in desne. Zdaj imamo covid-19, proti njemu se moramo združiti in vso energijo usmeriti v to. Vsaka smrt od danes naprej je popolnoma nepotrebna, ker bi se lahko do danes vsi cepili. Če bi imeli od 70- do 75-odstotno precepljenost, bi imeli odprto državo. O zapiranju se sploh ne bi pogovarjali, ker bi bili dovolj zaščiteni."

"Treba je ukrepati in hitro sprejemati ukrepe. Imam zelo veliko nasprotnikov pri anticepilcih, pa tudi pri političnih veljakih, ki kritizirajo strokovno delo. Ko sem prišel v Ljubljano delat kot direktor, so padle kritike iz vseh strani. Postavili so me v politični kontekst, a jaz nočem biti v političnem kontekstu, ker ta ni dober za ljudi. Ljudje morajo poslušati stroko. Politika je vedno interpretacija stroke, a stroko interpretira tako, kot si ona želi," je poudaril Krek.

"Kot visoka gora, ki sprejema vse strele"

Krek leto dni zaseda funkcijo direktorja NIJZ. "Ko si na taki poziciji, si kot visoka gora, ki sprejema vse strele. Moji predhodniki so bili politični ljudje, sekretarji na ministrstvu, bili so del neke politične strukture, ki so jo vključili v svoje vodenje. Jaz nisem politik, jaz sem zdravnik, strokovnjak. Dejstvo je, da na tem sedežu, kjer zdaj sedim jaz, ne sme biti politična oseba. Mi smo strokovna institucija in tukaj mora sedeti strokovnjak. Na podlagi naših zaznav, raziskav in študij mora politika ustvariti okolje, v katerem se potem lahko lažje živi," je za TV Slovenija pojasnil Krek.

Globalno gedano, v spopadanju z epidemijo Slovenija ni najbolj uspešna, veliko ljudi je umrlo, na ravni precepljenosti smo na repu Evrope. Krek razloge za to vidi v nedelovanju sistema domov za ostarele: "Skoraj polovica umrlih je bila v domovih za ostarele. Sistem domov za ostarele ne deluje tako, kot bi moral. Ugotovili smo, da imamo tako rekoč negovalne bolnišnice in ne domove za ostarele."

Krek: Politiko na področju cepljenja smo peljali v napačno smer

"Na zahodu so se leta in leta trudili, da so ljudem dopovedali in jih izobrazili, da je cepljenje boniteta. Pri nas pa se razvija anticepilstvo, ker smo mi politiko na področju cepljenja peljali v napačno smer. Mi smo šli v smeri, če se ne boste cepili, vas bomo kaznovali. In seveda je to v sodobni evropski družbi nesprejemljivo. Z represijo in prisilo ne bomo kaj dosti dosegli. Rabimo drugačen pristop," je prepričan Krek.

Posledice, ki jih pusti koronavirusna bolezen, so v primerjavi s posledicami cepljenja veliko hujše, je znova izpostavil direktor NIJZ: "Vse težave in stranske učinke, ki jih povzroča cepivo, se z ustreznim medicinskim pristopom sanirajo, ljudem zaradi tega ni treba umirati. Imamo zdravilo, imamo postopek, imamo vse. Od 30 do 40 odstotkov ljudi, ki preboli covid-19, ima vsaj eno dolgoročno težavo. Tisti, ki so preboleli covid-19, morajo kar nekaj časa delati na tem, da spet pridejo v svoj delovni tempo. Na infekcijski kliniki deluje posebna postcovidna ambulanta."

Krek: Postajamo talci necepljenih ljudi

Stanje v Sloveniji je neprimerljivo hujše kot v enakem obdobju lani. Na dan imamo več kot tisoč okuženih. "Zdaj smo v epidemiji necepljenih, postajamo talci necepljenih ljudi. Zdaj zbolevajo in umirajo necepljeni. Ti ljudje se niso cepili zaradi anticepilcev in zdaj naj gospodje prevzamejo odgovornost, da se zaradi njihovih aktivnosti toliko ljudi ni cepilo, da so v bolnišnicah na respiratorju in morda ne bodo preživeli," je bil oster Krek.

Prepričan je, da bodo ljudje počasi dojeli, da so ga polomi, in se šli cepit: "Jaz samo upam, da bodo to naredili čimprej. Ni pa prav, da bi mi zaradi teh ljudi ustavljali celo državo."