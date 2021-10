V streljanju v Minnesoti umrla ženska, aretirani trije osumljenci

Policijske enote, ki so se odzvale na klice, so našle 14 ranjenih v baru in pred njim. V streljanju je umrla 20-letna ženska.

Strelski napad v središču St. Paula se je začel kmalu po polnoči v nedeljo zjutraj po krajevnem času, ko je policija prejela številne klice na nujno številko.

Policijske enote, ki so se odzvale na klice, so našle 14 ranjenih v baru in pred njim. V streljanju je umrla 20-letna ženska. Policisti so skupaj s civilisti ranjenim nudili prvo pomoč.

Česa takšnega v mestu še niso doživeli

Po navedbah tiskovnega predstavnika policije St. Paula Steva Lindersa bodo vsi ranjeni, med katerimi so tudi trije aretirani osumljenci, preživeli. Šef policije St. Paula Todd Axtell pa je dejal, da žaluje za smrtno žrtvijo in vsemi, ki so bili ranjeni. Kot je dejal, česa takega v mestu še niso doživeli.

Police in St. Paul, Minnesota, are searching for multiple suspects after a woman was killed and 14 others were injured in an overnight bar shootinghttps://t.co/OoBv9lYKnu — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 10, 2021

Župan Melvin Carter je dejal, da mesto takšnega nasilja ne bo toleriralo, guverner Minnesote Tim Walz pa je dodal, da je bil napad grozljiv.