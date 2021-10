Ker je zapeljal proti množici, so ga pretepli do smrti

Voznika tovornjaka iz južne Kalifornije, ki je namerno zapeljal proti množici ljudi, so meščani izvlekli iz vozila in ga pretepli do smrti, poroča NBC.

Driver Killed After Attack By Crowd in Hawthorne – NBC Los Angeles https://t.co/fdnYoGLbE8 — Fradi Frad Dreizehn 🇭🇺🇩🇪🇬🇷 (@frad_fradi) October 10, 2021

Incident se je zgodil sinoči okoli polnoči, ko so voznika tovornjaka v mestu Hawthorne v bližini letališča Los Angeles odstranili iz restavracije.

Ko je sedel za volan, je čez pločnik zapeljal proti množici pešcev, a k sreči ni nikogar poškodoval. Bližnji očividci so skušali voznika izvleči iz vozila, vendar je uspel še pospešiti in se s tovornjakom najprej zaletel v drevo, potem pa še v bližnjo stavbo.

Štirje jezni moški so 40-letnega Melguina Lopeza Santosa izvlekli iz vozila in ga pretepli do smrti. Policisti so na kraj dogodka prispeli v nekaj minutah, reševalci pa kljub oživljanju Santosu niso mogli več pomagati.

"Policisti so videli voznika, ki je ležal na tleh. Utrpel je smrtne poškodbe," so sporočili iz lokalne policijske postaje. Poročnik Hugo Reynaga pa je povedal, da je bil voznik izgnan iz restavracije, nato pa se je z nekom sprl in namerno skušal povoziti ljudi na pločniku.

Za Santosovo smrt so osumljeni štirje moški. Preiskava dogodka še poteka. Za zdaj ni znano, zakaj je moral 40-letnik zapustiti restavracijo in ali je bil v času incidenta pijan.