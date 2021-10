V streljanju v Idahu dva mrtva in najmanj pet ranjenih

#BREAKING : Multiple injuries reported following shooting at the Town Square Mall in Boise, Idaho. pic.twitter.com/hUHAFflZOi

Šef policije Boiseja Ryan Lee je na novinarski konferenci po napadu povedal, da je med ranjenimi tudi policist.

Ta je bil lažje ranjen in so ga že odpustili iz bolnišnice, strelec pa je bil v ponedeljek zvečer v kritičnem stanju. Lee je dejal, da je šlo le za enega strelca, o motivu za napad pa ni želel ugibati.

Policija ni objavila podatkov o osumljencu, prav tako ne o žrtvah in ranjenih. Lee je dejal, da preiskujejo še en kraj zločina v restavraciji blizu nakupovalnega središču The Boise Towne Square, ki je največje nakupovalno središče v največjem mestu Idaha.

Policisti so po napadu izpraznili nakupovalno središče in iskali še druge morebitne žrtve.

Na napad se je na Twitterju odzval guverner zvezne države Idaho Brad Little, ki je sporočil, da je strelski napad v nakupovalnem središču v Boiseju "nedoumljiv".

BREAKING: At least two people killed after reported shooting at mall in Boise, Idaho, authorities say. https://t.co/6v71m30vs0 pic.twitter.com/jndfUTmsMC