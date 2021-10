Potem ko je kandidat za ustavnega sodnika Rok Svetlič zavrnil očitke pravnika Saše Zagorca glede izjav o streljanju migrantov in potem ko je tudi Saša Zagorc zapisal, da Svetliču ni pripisal pozitivnega odnosa do izjav o streljanju migrantov, v poslanski skupini nepovezanih poslancev vztrajajo, da Svetliča ne bodo podprli.

"Poslanska skupina nepovezanih poslancev je o svoji odločitvi glede podpore oziroma nepodpore kandidatu za ustavnega sodnika obvestila predsednika republike. Pri imenovanjih na tako pomembno funkcijo ne sme biti niti najmanjšega dvoma o primernosti kandidata," so nam sporočili iz poslanske skupine, ki jo vodi nekdanja poslanka SMC Janja Sluga.

Da Svetliča v torek na tajnem glasovanju ne bodo podprli, so napovedali tudi v opozicijskih poslanskih skupinah SD, LMŠ, SAB in Levica.

Da bi Svetlič dobil potrebnih 46 glasov podpore, bi ga tako moralo iz vrst koalicije podpreti vseh 26 poslancev SDS, sedem poslancev NSi, pet poslancev SMC in trije poslanci iz poslanske skupine DeSUS, katere vodja Franc Jurša je zaradi bolezni odsoten, vse tri glasove pa bi morali zagotoviti tudi opozicijska SNS in oba poslanca manjšin.

Kaj očita Zagorc Svetliču?

Zagorc je pred dnevi Svetliču na Twitterju očital, da je lani na enem od pogovorov na ministrstvu za notranje zadeve o migrantski problematiki dejal: "Zato mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zaščito svoje simbolne vloge gospodarja, v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje."

Svetlič: prvi strel bi bil slovo od sveta, kakršnega poznamo

"Teh in niti podobnih besed nisem nikoli niti izrekel niti jih nisem napisal v kateri od svojih izjav. Rekel sem, da vsaka država, tudi demokratična, ob nenadni eskalaciji razmer, ko državni organi niso več kos situaciji, tvega, da bo uporabila silo, vključno z orožjem. Takrat sem govoril o katastrofičnih scenarijih, nisem jih legitimiral, še manj pozival k nastopu katastrofičnega stanja. Nasprotno sem pozival k temu, da se vložijo vsi napori, da do tega stanja ne pride. Če bi na naši meji prišlo do prvega strela, sem trdno prepričan, da bi bilo to slovo od sveta, kakršnega poznamo," se je na očitke odzval Svetlič.

Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Janez Čebulj je za Siol.net poudaril, da izjave, ki jo je Zagorc pripisal Svetliču, na sestanku ni slišal. "Izjave, ki sem jo prebral v medijih, da bi streljali na migrante na meji, ali nekaj v tem smislu, sam nisem slišal. Lahko je bilo nekaj podobnega, a ne v tem smislu. To bi si zagotovo zapomnil," je pojasnil, medtem ko je pravnik Samo Bartutzky, ki je prav tako bil prisoten na sestanku, na Twitterju zapisal, da je Zagorc korektno povzel izjavo Svetliča in da je tudi njemu vzela sapo.

Zagorc: Svetliču nisem pripisal pozitivnega odnosa do streljanja migrantov

Zagorc je sicer kasneje na Twitterju zapisal še, da Svetliču ni pripisal pozitivnega odnosa do njegovih izjav na sestanku, ko naj država "uporabi najbolj brutalna sredstva" oziroma da bi imel on osebno pozitiven odnos do oblastnega streljanja na migrante ob nezakonitem prečkanju meje. "Iz mojega zapisa ne izhaja tak sklep; česa tako strašljivega mu ne bi pripisal," je zapisal Zagorc.