Čebulj o "streljanju migrantov": Tega ni bilo. To bi si zagotovo zapomnil.

Pogovor skupine pravnikov je lani sklical takrat državni sekretar Boštjan Šefic, ker so na notranjem ministrstvu pripravljali popravek zakona zaradi odločbe ustavnega sodišča o obravnavi migrantov na meji, je dogajanje povzel nekdanji predsednik ustavnega sodišča Čebulj. Dodal je, da so bili na tem sestanku še Samo Bardutsky, Matej Avbelj, Saša Zagorc in tudi Svetlič, ki ga Čebulj osebno, kot je povedal, ne pozna, pa čeprav predavata na isti fakulteti.

Zagorc je bil dolga leta kot strokovnjak član državne volilne komisije. Neuradno smo novinarji vedeli, da je v kvoti strokovnjakov blizu SD.

Ko Zagorc sproži polemike o kandidatu

Javni škandal je nastal, ko je Zagorc, potem ko se je predsednik Borut Pahor odločil Svetliča predlagati za ustavnega sodnika, objavil svoj povzetek izjav Svetliča na tem lanskem pogovoru, na katerem novinarjev ni bilo. In to tako: "Bila je zelo splošna intervencija, nekakšen poskus filozofske osmislitve migracij v 21. stoletju in vloge države pri regulaciji migracij. Nič posebnega in še ne slišanega – tudi nič koristnega, če smo iskreni – ni bilo v razvlečenem ekspozeju. Dokler niso zadonele za omizjem naslednje besede, povzemam po spominu: 'Zato mora država, če ne želi ostati postmodernistično mehkužna, za zaščito svoje simbolne vloge gospodarja v skrajnem primeru tudi streljati na migrante ob nezakonitem prečkanju državne meje!' Šok za omizjem in pretresene poglede preostalih sodelujočih je ublažil vodja sestanka, minister Aleš Hojs, s hipno izjavo: 'No, no, streljali na ljudi pa ne res ne bomo!'"

Mediji, ki so to povzeli, na primer Večer, so hkrati citirali še izjavo nekdanjega ministra iz LDS Aleša Zalarja: "Če je ta informacija o izjavi kandidata za ustavnega sodnika točna, mora predsednik države nemudoma storiti vse, kar je potrebno, da bo kandidatura umaknjena."

Kandidat za ustavnega sodnika Svetlič je zanikal, da bi pozival k streljanju tistih, ki bežijo čez mejo, kar so počeli v nekdanji Jugoslaviji. Poudaril je, da je ravno obratno opozarjal, da mora država preprečiti, da bi sploh lahko prišli v takšen položaj.

Zagorc pa se je na zanikanje odzval tako: "Svetlič je bil glede na vsebino svojih misli na očitno napačnem sestanku oziroma v očitno napačni kinodvorani in je spremljal napačen film. Ravno zato sem že izpostavil problem vabljenja posameznikov, ki niso strokovnjaki na nekem specifičnem področju ..."

Čebulj: Vzdušje ni bilo prav nič takšno

Foto: Ustavno sodišče "Moram reči, da celo vzdušje ni bilo prav nič takšno, da bi kakorkoli dišalo v ta smisel. Šlo je za izmenjavo mnenj, ali ta novela lahko zadosti kriterijem iz odločbe ustavnega sodišča, iz ustave in mednarodnih pogodb," je Čebulj povedal o Zagorčevih ostrih ocenah o tem, da naj bi kandidat za ustavnega sodnika podpiral "streljanje migrantov". Na vprašanje, zakaj je po njegovem mnenju Zagorc sprožil polemiko, pa je Čebulj odgovoril: "Odgovor, ki se najbolj ponuja, je, da se s tem poskuša vplivati na glasovanje o gospodu Svetliču za ustavnega sodnika v državnem zboru." Na vprašanje, kako komentira najnovejše ocene Zagorca, da naj bi bil Svetlič nekompetenten, pa je Čebulj odgovoril, da je to, "koliko je kdo kompetenten, čisto subjektivna ocena".

Svetlič je že četrti kandidat za ustavnega sodnika, mandat sodnice Dunje Jadek Pensa, ki bi jo moral nadomestiti, se je končal že pred več kot letom. Pred Svetličem je Janez Kranjc prejel 45 glasov, torej en glas premalo, Anže Erbežnik 44 glasov, Andraž Teršek pa še dva glasova manj.

O tem nenavadnem podaljševanju mandata sodnici Jadek Pensa je Čebulj povedal, da to ni nenavadno, tudi sam je moral delo ustavnega sodnika opravljati pol leta čez svoj mandat. Povedal je: "Nihče poslancev ne more prisiliti, da nekoga izvolijo. Temu je med drugim namenjeno posvetovanje predsednika republike, da oceni, ali bi kandidat, ki mora biti dovolj strokoven za funkcijo, lahko dobil večino. Kaj se bo dejansko zgodilo, pa se nikoli ne ve. Tudi ko je bil predsednik republike Milan Kučan, se je zgodilo, da kakšen kandidat ni dobil večine prvič. Ali jo je drugič ali pa tudi drugič ne. To ni tragedija, zato je v ustavi določba, da mora sodnik, ki mu je potekel mandat, opravljati funkcijo do izvolitve novega sodnika. To je varovalka, da je sestava ustavnega sodišča vedno popolna." Čebulj je o položaju še dodal: "Predsednik republike se mora truditi in ponuditi kandidata. Če mu ne uspe, z vidika ustavnega sodišča in upravljanje njegove funkcije to ni posebna tragedija. Večja bi bila, če bi kateri od sodnikov umrl in v tistem položaju ne bi mogli najti novega. Potem pa bi bila sestava res okrnjena. Dokler ni, ni posebnega problema."