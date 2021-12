Streljanje v prostorih ruske vlade: dva mrtva in več ranjenih

"Obiskovalec je vzel orožje in začel streljati, nihče od zaposlenih v večnamenskem centru ni imel časa pritisniti gumba za paniko," so povedali policisti.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve sta bila umorjena uslužbenka in obiskovalec. Med poškodovanimi so trije odrasli in 10-letni otrok.

Incident se je zgodil v večnamenskem centru za javne storitve na jugovzhodu mesta, policija je storilca pridržala in sporočila, da je streljanje sledilo po spopadu zaradi maskiranja.

"Izražam sožalje žrtvam in družinam žrtev, zdravniki se po svojih najboljših močeh trudijo pomagati ranjencem," je na Twitterju zapisal mestni župan Sergej Sobjanin.

