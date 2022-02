V dveh streljanjih na ameriških šolah ubili tri ljudi

Bridgewater College went into lockdown today after a campus shooting. Shooter has been captured. Va. State Police said a Campus Law Enforcement Officer and Campus Safety Officer were shot. @broadcastben_ is at the college reporting live tonight. https://t.co/20zyyvdy2C #Virginia pic.twitter.com/vVwfYddaAx — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) February 1, 2022

Preden je osumljenec pobegnil s kraja dogodka na kolidžu v Virginiji, so ustrelili dva uslužbenca, uslužbenca za kazenski pregon in uslužbenca za varnost v kampusu, je v izjavi na Twitterju sporočila državna policija Virginije.

Policisti so sicer kmalu zatem prijeli 28-letnega osumljenca Alexandra Wyatta Cambella, so sporočili iz državne policije Virginije. Kot so dodali, je osumljenec imel strelno rano, zaradi katere pa njegovo življenje ni bilo ogroženo.

Ni še jasno, ali so ga ustrelili policisti ali si je rano povzročil sam. Sporočili so še, da je bil že obtožen umora.

Streljali na učence na pločniku

Drugo streljanje pa se je zgodilo v Minnesoti okoli poldneva v mestu Richfield nedaleč od Minneapolisa. V streljanju je umrl en študent, drugi je bil ranjen.

Napadalci so začeli streljati na učence na pločniku pred izobraževalnim centrom South Education Center, nato pa so se odpeljali z avtomobilom, je sporočil načelnik policije v Richfieldu Jay Henthorne.

One student is dead and one is injured after a shooting at a school in Richfield, Minnesota, officials saidhttps://t.co/3dyjvPJcnm — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 1, 2022

Policija je kasneje aretirala dva osumljenca in identificirala smrtno žrtev kot Jamarija Ricea, sina aktivista organizacije Black Lives Matter Corteza Ricea.

Corteza Ricea so lani aretirali in obtožili poskusa ustrahovanja sodnika, ki vodi sojenje nekdanji policistki Kim Potter. Ta je aprila lani ubila temnopoltega moškega, ko naj bi med ustavljanjem prometa zamešala svoj paralizator s pištolo.