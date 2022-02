McDonald's na Čopovi zapira vrata?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po naših neuradnih informacijah bo restavracija McDonald's odprla vrata na novi lokaciji v središču Ljubljane. Kot so nam sporočili z McDonald'sa se jim najemna pogodba za prostore na Čopovi ulici 14 izteče v začetku prihodnjega leta.

Nova restavracija s hitro prehrano naj bi vrata odprla na Cankarjevi ulici v Ljubljani. Gre za prostore nekdanje restavracije Soba 102, ki jo je leta 2014 odprl slovenski glasbenik Jan Plestenjak.

Od začetka epidemije je bila Soba 102 sicer zaprta, trenutno pa v prostorih na Cankarjevi cesti 4 potekajo obnovitvena gradbena dela.

Pri McDonald'su nam informacije o selitvi oziroma odprtju nove restavracije niso potrdili. V odgovoru so zapisali, da so trenutno še v fazi projektiranja in nam glede lokacije na Cankarjevi ulici v Ljubljani za zdaj ne morejo podati nobenih informacij.

O začetku gradbenih del novega najemnika pritličnih prostorov pa so sicer obveščeni stanovalci Cankarjeve ulice.

McDonald's: Smo v fazi dogovorov, kako naprej

Kot so nam sporočili z McDonald'sa, se jim najemna pogodba za prostore na Čopovi ulici 14 izteče v začetku prihodnjega leta. "Restavracija McDonald's, ki se nahaja na Čopovi ulici 14, v centru Ljubljane, je v najemu našega podjetja Alpe-Panon d. o. o., McDonald's DL, ki je nosilec franšize za McDonald's v Sloveniji. Najemna pogodba za to lokacijo se izteče v začetku leta 2023, zato smo še v fazi dogovorov, kako naprej," so zapisali v odgovoru.