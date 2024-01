Neznanec trčil v premierja Goloba, branila ga je Tina Gaber

Incident so za omenjeni portal potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade, kjer so zapisali, da se je mimoidoči "očitno namerno zaletel v predsednika vlade in njegovo partnerko".

V mandatu Roberta Goloba se kaj takšnega še ni zgodilo

"Domnevamo, da je šlo za tujca, ki ni prepoznal predsednika. Predsednikova partnerka Tina Gaber je instinktivno mimoidočega odrinila proti varnostniku, ta pa je postopal skladno z ustaljenimi smernicami. Podobnih primerov v mandatu predsednika vlade Roberta Goloba še ni bilo. Večinoma ljudje pristopajo do predsednika z željo po pogovoru ali fotografiranju in so ob tem spoštljivi," so pojasnili.

Kot še poroča omenjeni portal, dogodek premierja in njegove partnerke ni preveč vznemiril, zato sta nadaljevala nakupovanje v eni od trgovin na Čopovi ulici.

