Zastrupitve v McDonaldsu, ena oseba je umrla

Val okužb z bakterijo E. coli, ki so povezane s hamburgerji Quarter Pounder, se je začel v septembru. Skupno 49 primerov zastrupitev s hrano so zabeležili v desetih zveznih državah na zahodu ZDA, večino v Koloradu in Nebraski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Koloradu je umrla ena starejša oseba, najmanj deset ljudi pa je bilo hospitaliziranih – vključno z enim otrokom, ki je zbolel za resno boleznijo, ki poškoduje krvne žile v ledvicah, je sporočil CDC.

Vsi so jedli burger Quarter Pounder

Vsi oboleli so bili okuženi z istim sevom bakterije E. coli in so dejali, da so pred pojavom simptomov jedli v restavraciji McDonalds. Ob tem se je večina posebej spominjala, da so jedli burger Quarter Pounder, ki se ponekod v Evropi imenuje Royal Cheese.

Vsem, ki so v zadnjem času jedli omenjene hamburgerje in so nato utrpeli simptome, kot so vročina, driska in bruhanje, CDC svetuje preventiven obisk pri zdravniku. Simptomi okužbe z E. coli se večinoma začnejo tri do štiri dni po okužbi, okrevanje pa običajno sledi po nekaj dneh, navadno tudi brez zdravniške pomoči.

Sestavina, ki je povzročila izbruh okužb, še ni natančno določena

"Varnost hrane je zame in za vse v McDonaldsu zelo pomembna," je v odzivu sporočil predsednik družbe McDonalds USA Joe Erlinger.

Preiskovalci še niso natančno določili sestavine, ki je povzročila izbruh okužb, osredotočajo pa se na rezano čebulo in goveje pleskavice – oboje so do nadaljnjega odstranili iz restavracij v prizadetih zveznih državah.