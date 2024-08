40-letna šahistka Amina Abakarova iz Mahačkale v ruski republiki Dagestan je obtožena, da je poskušala zastrupiti svojo 30-letno tekmico Umayganat Osmanovo.

Posnetek varnostne kamere prikazuje Abakarovo, ki je dvajset minut pred tekmo, torej pred prihodom Osmanove, mirno stopila do šahovnice in po njej razmazala živo srebro iz termometra. Poročali so, da je pred tem vprašala, ali kamere delujejo.

Osmanova je povedala, da se je po tridesetih minutah začela slabo počutiti, tožila je o slabosti in vrtoglavici, zaradi česar so takoj poklicali zdravniško pomoč. Zdravniki so sčasoma ugotovili, da je verjeten vzrok zastrupitev. Po pregledu posnetkov varnostnih kamer so videli, kaj je Abakorova storila, in jo pridržali.

Zbolela še en igralec in član organizacije

"Ko sem ugotovila, da sem bila zastrupljena, sem se počutila grozno, gnusno in depresivno," je povedala Osmanova in dodala, da sta zbolela še en igralec in član organizacije.

"Še vedno se počutim slabo. V prvih minutah sem čutila pomanjkanje zraka in okus po železu v ustih. Za šahovnico sem morala preživeti približno pet ur," je še povedala za Russia Today.

Incident se je odvil med šahovskim prvenstvom 2. avgusta.

Abakarova naj bi že priznala, da je želela "svojo nasprotnico izločiti s turnirja", in priznala "osebno sovražnost" do Osmanove.

Abakarovo je policija pridržala in ji grozi do tri leta zapora, poroča The Mirror.

Šokirana je tudi ministrica za šport Sažida Sažidova. "Tako kot mnogi drugi tudi sama ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Motivi tako izkušene tekmovalke, kot je Amina Abakarova, so nerazumljivi. Dejanje bi lahko vodilo do najbolj tragičnega izida. Ogrozila je življenja vseh prisotnih, tudi sebe, zdaj mora odgovarjati za to, kar je storila."

Osmanova je po incidentu popolnoma okrevala in nadaljevala turnir ter na koncu končala na drugem mestu in osvojila nagrado. Abakarova je bila izključena po četrtem krogu in verjetno ne bo kmalu spet igrala šaha.

Incident se je odvil med šahovskim prvenstvom 2. avgusta. Zgodba je pristala na vseh naslovnicah državnih ruskih medijev in dosegla tudi svetovne medije.