Po policijskem posredovanju umrl brat znanega Slovenca

8. decembra je na Čopovi ulici v Ljubljani zaradi nasilnega vedenja moškega posredovala policija. Med policijskim postopkom je 37-letni moški izgubil zavest, tri dni kasneje je v bolnišnici umrl. Brat pokojnega, nekdanji voditelj in zmagovalec resničnostnega šova Sanjska ženska Adel Djutovič, je o tragičnem dogodku spregovoril za Slovenske novice. Družina je pretresena, in kot pravi Djutovič, še vedno ne vedo, kaj točno se je zgodilo tistega dne.

Adel Djutovič je za omenjeni medij pojasnil, da naj bi njegov brat med policijskim postopkom doživel kritično pomanjkanje kisika, ki je, tako pravi Dujatovič, povzročilo možgansko kap. Kot pripoveduje, so ga z rešilcem odpeljali v UKC Ljubljana, kjer so ga dali v umetno komo. Njegovo stanje se je poslabšalo in zaradi odpovedi možganov je 11. decembra umrl.

Kot je izpostavil Dujatovič, policija od tragičnega dogodka ni stopila v stik z družino, zato še danes ne vedo, kaj točno se je zgodilo.

Na Policijski upravi Ljubljana so za Slovenske novice pojasnili, da so policisti 8. decembra na Čopovi ulici v središču Ljubljane posredovali zaradi moškega, ki se je nasilno vedel: "Po do zdaj zbranih obvestilih je osumljenec razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov in jih tudi poškodoval. V nadaljevanju je na ulici brez razloga udaril mimoidočega in ga lažje poškodoval."

Policisti moškega obvladali s prisilnimi sredstvi

Tudi ob prihodu policistov se je moški nasilno vedel, in kot so zapisali na policiji, izkazoval nepojasnjeno zdravstveno stanje. Ker se je moški upiral, so policisti uporabili prisilna sredstva in ga prijeli.

"V času postopka je osumljenec izgubil zavest, zaradi česar so mu policisti dali prvo pomoč, v nadaljevanju pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. Pri tem sta bila lažje poškodovana dva policista, ki sta bila prav tako zdravniško oskrbljena in napotena v domačo nego," so zapisali na PU Ljubljana.

Kasneje so bili obveščeni, da je oseba umrla v bolnišnici. "Prvi podatki kažejo, da je oseba doživela zastoj srca, zaradi česar so ga že na kraju postopka oživljali, natančen vzrok smrti pa še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave," pravijo na policiji.

Takoj po tragičnem dogodku je direktor PU Ljubljana imenoval komisijo za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev. Kot pojasnjujejo na policiji, neposredna povezava uporabe prisilnih sredstev s smrtjo osebe v tej fazi postopka ni bila ugotovljena.