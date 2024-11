Tri tisoč dreves za Kras: McDonald's z malimi koraki do velikih ciljev

McDonald's je z vključitvijo v obsežno akcijo obnove požarišč na Krasu obeležil začetek izdatne podpore programom sajenja dreves Zavoda za gozdove Slovenije. V sklopu triletnega sodelovanja bodo podpirali različne pobude, kot so obnove gozdov, vzpostavljanje sadovnjakov in ozelenjevanje urbanih površin po vsej Sloveniji.

V akciji je sodelovalo 18 prostovoljcev – zaposlenih iz restavracij in uprave podjetja Alpe-Panon d.o.o., nosilca franšize McDonald's v Sloveniji. Foto: arhiv naročnika

Prva donacija v višini 8 tisoč evrov je že obrodila sadove, saj so na pogoriščih v občini Renče – Vogrsko, točneje na lokacijah Fajti hrib in Cerje, zasadili skoraj tri tisoč drevesnih mladik. V akciji obnove kraškega gozda je zavihalo rokave tudi 18 prostovoljcev – zaposlenih iz restavracij in uprave podjetja Alpe-Panon d.o.o., nosilca franšize McDonald's v Sloveniji.

"Že hiter pogled na pogorišča razkriva, kako močno so ognjeni zublji poškodovali vegetacijo. Še danes lahko vidimo zoglenela drevesa in pusta, kamnita tla, zato je nujno, da naravi pomagamo pri okrevanju. Verjamemo, da bosta naša donacija in prostovoljno delo zaposlenih pripomogla k obnovi tega dragocenega življenjskega okolja in značilne kraške pokrajine," je ob akciji povedal Denis Potočnik, vodja marketinga v podjetju Alpe-Panon, d.o.o.

Ko ekipa stopi skupaj, ni meja

Pri obnovi Krasa so pomembno vlogo odigrali tudi zaposleni McDonald'sa, ki so se na prostovoljski akciji zbrali z vseh koncev Slovenije. "Sadnja dreves na kraški pokrajini je bila res poseben izziv – skale, malo zemlje in še mrzla burja, ki nam ni prizanesla. A kljub temu smo delo opravili v izjemno pozitivnem vzdušju. Ponosni smo, da smo lahko prispevali k obnovi narave, hkrati pa je bila to lepa priložnost, da se med seboj bolje spoznamo in povežemo," je povedal Vesna Ferlan, zaposlena v mariborski restavraciji Studenci.

Ekipa je sadila sadike hrasta puhovca in lipovca. Foto: arhiv naročnika

Na tisoče drevesnih sadik za zeleno prihodnost

V sklopu tokratnega projekta na Krasu je McDonald's z donacijo omogočil zasaditev 2.080 sadik avtohtonega hrasta puhavca, ki je ključnega pomena za lokalni ekosistem. Med njih so umestili še 655 sadik medonosnega lipovca, ki ne prispeva le k ohranjanju čebelje populacije, temveč tudi k izboljšanju kakovosti gozdnih sestojev. V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pa so se zavezali tudi k dolgoročni skrbi za naravo. V naslednjih treh letih bodo namreč za tovrstne projekte in prostovoljno delo namenili 30 tisoč evrov, kar je pomemben korak k zmanjšanju okoljskega odtisa.

Foto: arhiv naročnika

