Blog Uporabna stran je objavil primerjavo cen enakega obroka v restavracijah verige s hitro prehrano McDonald’s v Sloveniji in vseh naših sosedah – Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in na Madžarskem. Ugotovili so, da se najceneje najemo v Sloveniji, kar dobrih 40 odstotkov višjo ceno pa bomo za enak obrok plačali v Italiji.

Na blogu Uporabna stran (vir) so kot referenčni obrok za primerjavo cen v restavracijah McDonald’s v Sloveniji in naših štirih sosedah izbrali kombinacijo velikega menija s hamburgerjem Big Mac, krompirčkom in Coca-Colo, paket šestih piščančjih ocvrtkov McNuggets in sladoled McFlurry.

Ob upoštevanju rednih cen prehrane – ob določenih dneh so namreč obroki lahko cenejši, McDonald’s v Sloveniji ob sredah denimo zniža cene srednjih in velikih menijev – so ugotovili, da je najcenejši, vsaj kar zadeva izbrani obrok, McDonald’s v Sloveniji.

Veliki BigMac McMenu z enim hamburgerjem, krompirčkom in pijačo v restavraciji McDonald’s v Trstu v Italiji stane skoraj dest evrov. Fotografija je simbolična. Foto: Shutterstock

Enak obrok v Italiji dražji za kar 41 odstotkov

Kombinacija velikega menija Big Mac, paketa McNuggets in sladoleda McFlurry v Sloveniji v redni ponudbi stane 13,20 evra. Nekoliko dražji je enak obrok na Hrvaškem, kjer bi zanj plačali 13,60 evra. Sledi Madžarska, kjer bi odšteli 5.840 forintov oziroma 14,84 evra.

Bistveno dražje bi medtem jedli v Avstriji, kjer cena opisanega obroka znaša 18,40 evra, še 30 centov več, torej skupno 18,70 evra, pa bi plačali v Italiji.